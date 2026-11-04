Ojo: Aeroméxico recuerda nuevo requisito para viajar a EE. UU.; debes firmar este documento

Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Si tienes planeado viajar a Estados Unidos, toma nota: desde este miércoles 4 de noviembre de 2026, todos los pasajeros de vuelos internacionales con destino a ese país deben presentar una declaración jurada en la que confirmen que no estuvieron en la República Democrática del Congo durante los últimos 21 días.

Aeroméxico recordó este nuevo requisito a través de sus redes sociales y compartió un enlace para que los viajeros puedan firmar el documento antes de abordar.

La medida fue establecida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), con el objetivo de reducir el riesgo de propagación del ébola por vía aérea.

#AeroméxicoInforma: Por disposición oficial, a partir de este 4 de noviembre, todos los pasajeros viajando en un vuelo internacional hacia Estados Unidos deberán presentar una declaración jurada informando que no han estado en la República Democrática del Congo en los últimos 21… — Aeroméxico (@Aeromexico) November 4, 2026

Nuevo requisito para viajar a Estados Unidos

Los pasajeros deben completar y firmar una declaración sanitaria en la que informen si estuvieron en la República Democrática del Congo durante los 21 días previos a su vuelo.

Aeroméxico informó:

Por disposición oficial, a partir de este 4 de noviembre, todos los pasajeros viajando en un vuelo internacional hacia Estados Unidos deberán presentar una declaración jurada informando que no han estado en la República Democrática del Congo en los últimos 21 días.

¿Cómo llenar y firmar la declaración para viajar a EU?

Si tienes un vuelo internacional hacia Estados Unidos, estos son los pasos que debes seguir:

Consulta con tu aerolínea cómo solicitará la declaración sanitaria Accede al documento correspondiente. Si viajas con Aeroméxico, la compañía compartió un enlace para firmarlo Completa la declaración con información verdadera sobre tus antecedentes de viaje durante los últimos 21 días Firma el documento antes de abordar tu vuelo Entrégalo cuando la aerolínea lo solicite, ya sea durante la documentación o el abordaje

El formulario puede presentarse en formato físico o digital, dependiendo del procedimiento de cada compañía aérea. Los CDC también publicaron un formulario oficial en PDF que las aerolíneas pueden utilizar.

¿Quiénes deben presentar la declaración jurada?

El nuevo requisito es obligatorio para todos los pasajeros que lleguen a Estados Unidos en vuelos internacionales, sin importar su nacionalidad.

Esto incluye a:

Ciudadanos estadounidenses

Residentes permanentes de Estados Unidos

Extranjeros, incluidos los viajeros mexicanos

Pasajeros que hagan conexión en Estados Unidos para continuar hacia otro destino

Personas que viajen en vuelos comerciales, privados o de aviación general

Cada pasajero debe presentar su propia declaración.

En el caso de los menores de 18 años, el documento puede ser firmado por su padre, madre, tutor u otra persona autorizada.

¿Qué pasa si hiciste escala en la República Democrática del Congo?

Para los CDC, haber estado en la República Democrática del Congo no significa únicamente haber visitado ese país como destino turístico o de trabajo.

También se considera que una persona estuvo en ese territorio si:

Ingresó por vía aérea, terrestre o marítima

Transitó por el país

Hizo conexión en uno de sus aeropuertos, incluso sin bajar del avión o salir de las instalaciones

En cambio, sobrevolar la República Democrática del Congo sin aterrizar no cuenta como haber estado en ese país.

Si no completas y entregas la declaración jurada, la aerolínea no podrá permitirte abordar el vuelo hacia Estados Unidos, salvo que cuentes con una excepción autorizada por el Gobierno estadounidense.

Por eso, es importante consultar las indicaciones de tu aerolínea y completar el documento antes de viajar.

Además, proporcionar deliberadamente información falsa o engañosa puede tener consecuencias legales, incluidas multas y penas de prisión conforme a la legislación federal estadounidense.

Requisito, obligatorio hasta el 18 de diciembre

La medida está prevista para permanecer vigente hasta el 18 de diciembre de 2026, a menos que los CDC decidan modificarla o cancelarla antes.

Aeroméxico no es la única compañía que recordó la disposición. Volaris también informó a sus pasajeros sobre el nuevo requisito y recomendó consultar los detalles antes de viajar.

Si tienes un vuelo próximo a Estados Unidos, revisa las indicaciones de tu aerolínea y asegúrate de contar con la declaración correspondiente antes de presentarte al abordaje.

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