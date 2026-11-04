Muere Tinto Brass, polémico director de películas eróticas como “Calígula”, a los 93 años

¿Quién fue Tinto Brass, director de películas eróticas de culto? | Foto: AFP

Tinto Brass, director italiano conocido por “Calígula“, murió en Roma, Italia, este miércoles 4 de noviembre a los 93 años, según informó su familia a la agencia de noticias ANSA. Hasta el momento, no se detallaron las causas exactas de su muerte.

El cineasta también fue reconocido por dirigir “Todas lo hacen“, una versión polémica de la ópera “Cosi fan tutte” de Mozart; cabe destacar que actrices de renombre como Helen Mirren protagonizaron sus películas.

¿Quién fue Tinto Brass, el controversial cineasta erótico?

Tinto Brass nació el 26 de marzo de 1933 en Milán, Italia, y destacó entre las décadas de los años 60 y 70, con títulos que incluso sufrieron intentos de censura por mostrar temas como la sexualidad o el malestar juvenil de la época.

IMDB, base de datos especializada en cine, comparte una serie de características que definieron al milanés como persona y cineasta:

A menudo, utilizaba espejos y reflejos en sus películas.

Solía arrojarse a mujeres con glúteos grandes.

Incluía la canción “Mambo italiano” en muchas de sus películas.

A menudo usaba un método multicámara similar a la televisión para rodar, con al menos 3 cámaras funcionando a la vez, cada una enfocándose en otra cosa.

Generalmente se le veía fumando puros y habanos.

Fuente: IMDB

El italiano debutó como director en 1963 con “In capo al mondo”, cinta que sufrió intentos de censura y que marcó la pauta de lo que sería su filmografía definida por temas polémicas, con cintas como:

“Col cuore in gola”

“L’urlo”

“Nerosubianco”

“La vancanza”

En los años 70, comenzó a explorar la sexualidad y en 1975 lanzó “Salon Kitty“, una película que hablaba sobre la relación íntima entre sexo, poder y dinero.

Sin embargo, una de sus obras más reconocidas llegó en 1979 con “Calígula“, codirigida con Bob Guccione y Giancarlo Liu, y que llevó a sus creadores a una serie de procesos judiciales por supuesta obscenidad.

A lo largo de su carrera, Brass se colocó como un opositor de la censura y uno de los principales directores de cine erótico en Europa, así como uno de los grandes defensores del género a pesar de las críticas.

“La pornografía está ahí para darte una erección. La erótica está ahí para darte emociones”. Tinto Brass

El propio Tinto Brass reconoció en conferencia de prensa en Berlín que se veía a si mismo como un creador caótico y anárquico. “Me encantaba el caos y esa especie de anarquía radical“, declaró hace seis años.

¿De qué murió Tinto Brass?

Tinto Brass falleció este miércoles en Roma, según informaron a ANSA su esposa Caterina Varzi junto a sus hijos Bonifacio y Beatrice Brass; sin embargo, no dieron mayores detalles sobre su deceso.

Cabe destacar que el Festival de Cine de Venecia, que se llevó a cabo en septiembre, proyectó una versión restaurada en 4K de “Col cuore in gola“; sin embargo, Brass no pudo estar presente debido a problemas de salud.

La propia Caterina Varzi fue en representación de su esposo para dar un mensaje en la preapertura de la Mostra del Cinema. “No existen un punto de partida y un punto de llegada; existe solo el punto en el que estoy“, leyó a nombre del cineasta.

En aquella ocasión Tinto Brass recibió el Premio Pietro Bianchi y, en su carta, reconoció que nunca dio peso a los reconocimientos que recibió, aunque aseguró que dicho galardón era especial. “Este me lo guardo bien cerca: no habrá otra ocasión“, escribió.

El medio Euro News recordó, en el marco de su muerte, que el director tenía un último deseo con motivo de su 90 cumpleaños: “Cuando muera quiero que mis cenizas se esparzan en la laguna de Venecia“.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.