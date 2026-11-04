De cantar “Desvelado” a ganar en Texas: ¿quién es Bobby Pulido, cantante que llega a la Cámara de EE.UU.?

Logro para Latinoamérica. Foto: AFP

El cantante Bobby Pulido se convirtió en uno de los protagonistas de las elecciones intermedias de Estados Unidos, celebradas ayer, 3 de noviembre, al ganar el Distrito 15 de Texas tras obtener una ventaja sobre la republicana Monica De La Cruz.

De acuerdo con los resultados preliminares publicados por las autoridades electorales de Texas, Pulido sumaba 126 mil 204 votos frente a los 76 mil 300 de su contrincante.

Su avance en las urnas representa un cambio en la representación política de este distrito y coloca a una figura reconocida por el público latino ante la posibilidad de llegar a la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

¿Quién es Bobby Pulido y cuál es su trayectoria?

Foto: AFP

Bobby Pulido de 53 años, es un cantante, compositor y músico estadounidense de ascendencia mexicana, reconocido por su trayectoria dentro del género tejano. Nació en 1973 en Edinburg, Texas, en el Valle del Río Grande, una región con una importante presencia de población latina, es hijo del músico Roberto Pulido y nieto del mexicano José Pulido.

Su trayectoria artística comenzó en la década de los noventa y rápidamente consiguió reconocimiento gracias a canciones como “Desvelado” y “Ojalá Te Animes”, temas que se convirtieron en referentes de su repertorio.

Antes de consolidarse como solista, Bobby participó en la agrupación de su padre, Los Clásicos, donde tocaba el saxofón y también realizaba coros.

A lo largo de casi tres décadas, el intérprete consolidó una carrera musical con presentaciones en distintos escenarios y reconocimientos dentro de la industria, entre ellos un Latin Grammy.

Recientemente, en septiembre de 2025 anunció su candidatura por el Partido Demócrata para representar al Distrito 15 de Texas en la Cámara de Representantes; su contrincante fue la republicana Monica De La Cruz, quien buscaba conservar el escaño después de haber conseguido la reelección en 2024.

Durante su campaña, Pulido recorrió distintas comunidades del sur de Texas y aprovechó su reconocimiento entre el público para acercarse a los votantes, su propuesta abordó preocupaciones relacionadas con el costo de vida, el acceso a los servicios de salud y la política migratoria.

¿Por qué es importante su triunfo para los latinos en Estados Unidos?

El resultado de la contienda tiene relevancia por la representación política de las comunidades latinas en el sur de Texas, una región donde los asuntos migratorios, económicos y fronterizos tienen un impacto directo en la vida cotidiana.

El Distrito 15 comprende comunidades del sur del estado y zonas vinculadas con el Valle del Río Grande, donde existe una amplia población hispana y fuertes lazos históricos, económicos y familiares con México.

Por ello, la llegada de una figura como Bobby Pulido a la Cámara de Representantes podría colocar una voz conocida entre el electorado latino dentro del debate legislativo estadounidense.

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