Línea B del Metro CDMX: incendio suspende servicio de Oceanía a Ciudad Azteca; hay apoyo de RTP

| 07:29 | Lidia Rivera | Uno TV | CDMX

El Metro opera de Buenavista a Oceanía, mientras RTP apoya el traslado de pasajeros entre Oceanía y Villa de Aragón.
El servicio de trenes está suspendido entre Deportivo Oceanía y Ciudad Azteca.
Incendio afectó cableado eléctrico de la Línea B del Metro CDMX. Fotos: STC Metro

Un incendio registrado en el exterior de las instalaciones del Metro de la Ciudad de México (CDMX) afectó el cableado eléctrico de la Línea B, por lo que se suspendió temporalmente el servicio de trenes entre las estaciones Deportivo Oceanía y Ciudad Azteca.

De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo (STC), el fuego ocurrió en la interestación Oceanía-Deportivo Oceanía y presuntamente se originó por la quema de basura.

Ante esta situación, el Metro implementó un servicio provisional de Buenavista a Oceanía, en ambos sentidos. Para apoyar a los pasajeros que necesitan continuar su recorrido hacia el Estado de México (Edomex), unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) fueron enviadas a la zona.

¿Qué estaciones de la Línea B del Metro no tienen servicio?

La suspensión afecta el tramo que va de Deportivo Oceanía a Ciudad Azteca. En consecuencia, los trenes no realizan recorridos en ese segmento de la Línea.:

  • Ciudad Azteca
  • Plaza Aragón
  • Olímpica
  • Ecatepec
  • Múzquiz
  • Río de los Remedios
  • Impulsora
  • Nezahualcóyotl
  • Villa de Aragón
  • Bosque de Aragón
  • Deportivo Oceanía

Los usuarios que se dirigen hacia Deportivo Oceanía, Bosque de Aragón, Villa de Aragón, Nezahualcóyotl, Impulsora, Río de los Remedios, Múzquiz, Ecatepec, Olímpica, Plaza Aragón y Ciudad Azteca deberán considerar la interrupción y buscar alternativas para completar sus traslados.

Estaciones con servicio

El servicio se mantiene únicamente entre las estaciones:

  • Oceanía
  • Romero Rubio
  • Ricardo Flores Magón
  • San Lázaro
  • Morelos
  • Tepito
  • Lagunilla
  • Garibaldi/Lagunilla
  • Guerrero
  • Buenavista

RTP ofrece apoyo entre Oceanía y Villa de Aragón

Como medida de apoyo, unidades de RTP de la CDMX arribaron para facilitar el traslado de los usuarios entre las estaciones Oceanía y Villa de Aragón.

Este servicio busca reducir las afectaciones a quienes utilizan el tramo sin operación de la Línea B. Se recomienda a los pasajeros tomar previsiones, considerar más tiempo para sus recorridos y atender las indicaciones del personal de transporte.

¿Por qué se suspendió el servicio de la Línea B?

El STC informó que el incendio ocurrió al exterior de sus instalaciones y afectó el cableado eléctrico ubicado en la interestación Oceanía-Deportivo Oceanía.

De manera preliminar, el fuego habría sido provocado por la quema de basura. Sin embargo, la causa fue señalada como presunta en el reporte inicial.

Personal especializado del Metro realiza trabajos para reparar los daños y recuperar las condiciones necesarias para operar con normalidad. Mientras continúan las labores, el servicio permanece provisional entre Buenavista y Oceanía, en ambos sentidos, y no hay circulación de trenes de Deportivo Oceanía a Ciudad Azteca.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia. 

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento. 

Te recomendamos:

Sindicalizados del Metro se concentrarán en Línea 2; estas son las protestas en CDMX este 4 de noviembre

Ciudad de México

Sindicalizados del Metro se concentrarán en Línea 2; estas son las protestas en CDMX este 4 de noviembre

Hoy No Circula, miércoles 4 de noviembre: ¿Qué autos descansan en CDMX y Edomex?

Ciudad de México

Hoy No Circula, miércoles 4 de noviembre: ¿Qué autos descansan en CDMX y Edomex?

Seguridad, salud y movilidad: la GAM se prepara para recibir a 13 millones de peregrinos en la Basílica de Guadalupe

Ciudad de México

Seguridad, salud y movilidad: la GAM se prepara para recibir a 13 millones de peregrinos en la Basílica de Guadalupe

CDMXEstado de MéxicoIncendioMetro CDMXTransporteVideo