Línea B del Metro CDMX: incendio suspende servicio de Oceanía a Ciudad Azteca; hay apoyo de RTP
El Metro opera de Buenavista a Oceanía, mientras RTP apoya el traslado de pasajeros entre Oceanía y Villa de Aragón.
Un incendio registrado en el exterior de las instalaciones del Metro de la Ciudad de México (CDMX) afectó el cableado eléctrico de la Línea B, por lo que se suspendió temporalmente el servicio de trenes entre las estaciones Deportivo Oceanía y Ciudad Azteca.
De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo (STC), el fuego ocurrió en la interestación Oceanía-Deportivo Oceanía y presuntamente se originó por la quema de basura.
Ante esta situación, el Metro implementó un servicio provisional de Buenavista a Oceanía, en ambos sentidos. Para apoyar a los pasajeros que necesitan continuar su recorrido hacia el Estado de México (Edomex), unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) fueron enviadas a la zona.
¿Qué estaciones de la Línea B del Metro no tienen servicio?
La suspensión afecta el tramo que va de Deportivo Oceanía a Ciudad Azteca. En consecuencia, los trenes no realizan recorridos en ese segmento de la Línea.:
- Ciudad Azteca
- Plaza Aragón
- Olímpica
- Ecatepec
- Múzquiz
- Río de los Remedios
- Impulsora
- Nezahualcóyotl
- Villa de Aragón
- Bosque de Aragón
- Deportivo Oceanía
Los usuarios que se dirigen hacia Deportivo Oceanía, Bosque de Aragón, Villa de Aragón, Nezahualcóyotl, Impulsora, Río de los Remedios, Múzquiz, Ecatepec, Olímpica, Plaza Aragón y Ciudad Azteca deberán considerar la interrupción y buscar alternativas para completar sus traslados.
Estaciones con servicio
El servicio se mantiene únicamente entre las estaciones:
- Oceanía
- Romero Rubio
- Ricardo Flores Magón
- San Lázaro
- Morelos
- Tepito
- Lagunilla
- Garibaldi/Lagunilla
- Guerrero
- Buenavista
RTP ofrece apoyo entre Oceanía y Villa de Aragón
Como medida de apoyo, unidades de RTP de la CDMX arribaron para facilitar el traslado de los usuarios entre las estaciones Oceanía y Villa de Aragón.
Este servicio busca reducir las afectaciones a quienes utilizan el tramo sin operación de la Línea B. Se recomienda a los pasajeros tomar previsiones, considerar más tiempo para sus recorridos y atender las indicaciones del personal de transporte.
¿Por qué se suspendió el servicio de la Línea B?
El STC informó que el incendio ocurrió al exterior de sus instalaciones y afectó el cableado eléctrico ubicado en la interestación Oceanía-Deportivo Oceanía.
De manera preliminar, el fuego habría sido provocado por la quema de basura. Sin embargo, la causa fue señalada como presunta en el reporte inicial.
Personal especializado del Metro realiza trabajos para reparar los daños y recuperar las condiciones necesarias para operar con normalidad. Mientras continúan las labores, el servicio permanece provisional entre Buenavista y Oceanía, en ambos sentidos, y no hay circulación de trenes de Deportivo Oceanía a Ciudad Azteca.
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