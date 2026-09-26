U2 lanza “Silencio”, su nuevo sencillo cuyo videoclip fue grabado en Ciudad de México

U2 lanza nuevo sencillo y anuncia nuevo disco. Foto: AFP

U2 está de regreso con el estrenó de “Silencio”, su nuevo sencillo, además del anuncio de un nuevo álbum de estudio, titulado “Carnaval De Luz”, que estará disponible a partir del próximo 13 de noviembre de 2026.

El lanzamiento tiene además un vínculo con México, ya que el videoclip de “Silencio” fue grabado en Ciudad de México en mayo de este año. La producción se realizó en el Salón Los Ángeles, uno de los espacios emblemáticos de la capital mexicana.

El video fue dirigido por Cliqua, dúo de realizadores mexicoestadounidenses integrado por Pasqual Gutiérrez y Raúl “RJ” Sánchez.

“Silencio” representa el segundo adelanto de “Carnaval De Luz”, después de que la agrupación presentara en julio la canción “Street Of Dreams”.

¿Cuándo sale el nuevo disco de U2?

“Carnaval De Luz” llegará el 13 de noviembre de 2026 y estará integrado por 12 canciones, el álbum fue producido por Jacknife Lee, colaborador habitual de la banda.

El nuevo material representa además el regreso de U2 a los álbumes de estudio con canciones inéditas después de nueve años. Su último disco de estudio fue “Songs of Experience”, publicado en 2017.

La agrupación también llega a este lanzamiento en medio de la celebración por sus 50 años de trayectoria.

Según recordó U2 en el anuncio de su nuevo álbum, la historia de la banda comenzó en septiembre de 1976, cuando Larry Mullen Jr., entonces estudiante de Mount Temple Comprehensive School, en Dublín, colocó un anuncio para buscar músicos con los que pudiera formar una banda.

Cinco décadas después, el grupo integrado por Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. continúa con nueva música.

“Silencio”, una canción con participación de Ryan Tedder

El nuevo sencillo tiene una duración de aproximadamente dos minutos y 35 segundos, forma parte de la nueva etapa musical que U2 comenzó a mostrar durante 2026.

La banda describió “Silencio” como una canción relacionada con el espíritu del surf-punk de sus primeros años. En su producción también participó Ryan Tedder, vocalista de OneRepublic, quien colaboró en labores de producción.

El estreno del tema llegó acompañado por el videoclip filmado en la Ciudad de México, por lo que distintos espacios de la capital mexicana forman parte de la nueva etapa visual de U2.

Rosalía y Dolly Parton colaboran con U2

“Carnaval De Luz” también tendrá una lista de colaboradores de distintos géneros musicales.

Entre ellos destaca Rosalía, quien participa en la canción “The Mirror Maker”. La cantante española se suma así al nuevo proyecto de una de las bandas de rock más reconocidas de las últimas décadas.

Otra colaboración que llama la atención es la de Dolly Parton, quien participa junto con Bono en “Torn”, canción que cerrará el álbum.

U2 señaló que esta grabación cuenta con la que sería la última interpretación vocal registrada de Parton.

El disco también incluye colaboraciones de Brian Eno, quien participa como coautor y en los sintetizadores; Martin Garrix, involucrado en la composición de “Glorify”; y Daniel Lanois, quien toca pedal steel en “Torn”.

¿Qué canciones tendrá “Carnaval De Luz”?

El nuevo álbum estará compuesto por 11 canciones:

“Go (Carnaval De Luz)” “Street of Dreams” “The Mirror Maker (Rosalía)” “Superficiality” “If the World Is at War We Better Not Be” “Silencio” “The Greatest Show On Earth” “Glorify” “Midnight Sunshine” “Can’t Stop Us Now” “Torn” (con Dolly Parton)

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