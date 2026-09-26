¡Humano contra robot! Influencer protagoniza insólita pelea de MMA y termina en la lona

REK organiza peleas de robots. Foto: AFP / Ilustrativa

El influencer Frankie LaPenna se enfrentó a dos robots humanoides en una pelea de Artes Marciales Mixtas (MMA) organizada por REK, empresa especializada en experiencias de combate con androides.

El encuentro, presentado como la primera pelea entre un humano y un autómata, terminó con el creador de contenido en la lona tras recibir varios golpes de un robot con una apariencia inspirada en la película “Depredador”.

En el video se observa a Frankie LaPenna equipado con casco, guantes y protección en el torso antes de subir al combate. Sin embargo, el robot humanoide lo derriba rápidamente y no le da oportunidad de conectar un solo golpe. La pelea tuvo lugar el pasado 18 de septiembre en San Francisco, Estados Unidos.

ROBOT FINAL BOSS – Frankie VS Predator pic.twitter.com/sB81mbatKE — REK (@REK) September 22, 2026

Así fue la pelea contra el robot estilo Terminator

Antes de caer ante el robot con aspecto de “Depredador”, LaPenna ganó un primer round contra otro humanoide inspirado en “Terminator”. En las imágenes se le observa acercarse al robot y conectar varios golpes contra su estructura antes de imponerse en ese primer enfrentamiento.

El robot respondió principalmente con las piernas y lanzó varias patadas que obligaron al creador de contenido a retroceder. Finalmente, una de ellas logró derribarlo y mandarlo al suelo.

La apariencia del EngineAI T800 reforzó las comparaciones con “Terminator”. El humanoide utilizado por REK tiene una estructura metálica y fue caracterizado con elementos visuales que recuerdan al T-800 de las películas protagonizadas por Arnold Schwarzenegger.

World’s FIRST human vs. terminator robot fight.



Is the end near? Or do we still stand a chance? pic.twitter.com/MTnmDOLfq6 — Frankie LaPenna (@frankie_lapenna) September 20, 2026

¿El robot peleó de manera autónoma?

Detrás de la llamativa escena hay un detalle fundamental, el robot no estaba peleando de manera autónoma. Durante el combate, la máquina era controlada a distancia por un piloto humano mediante un sistema de teleoperación y realidad virtual.

Una persona era quien determinaba los movimientos y las acciones de combate del robot, el cual era una versión modificada del robot que REK utiliza dentro de sus experiencias.

Who do you think could win against him in a fight? pic.twitter.com/3ADOPUXINY — REK (@REK) September 17, 2026

La inteligencia artificial forma parte del sistema que permite al humanoide mantener el equilibrio, controlar su movimiento y ejecutar físicamente las órdenes recibidas, pero no fue una IA autónoma la que decidió atacar a LaPenna.

La diferencia es importante porque las imágenes pueden dar la impresión de que el influencer estaba enfrentándose directamente a una máquina que tomaba decisiones por sí misma.

En realidad, el concepto está más cerca de controlar un avatar dentro de un videojuego, con la diferencia de que ese “avatar” es un robot físico capaz de desplazarse y golpear dentro de una jaula.

REK desarrolla un videojuego

REK desarrolla un simulador de combate de robots humanoides que aparece en Steam bajo el nombre REK y que todavía se encuentra en desarrollo, la plataforma permite jugar en computadora o mediante realidad virtual y está diseñada alrededor de la idea de convertirse en piloto de un robot.

La compañía asegura que el simulador utiliza las mismas redes neuronales que impulsan a sus robots humanoides reales, en lugar de utilizar animaciones predeterminadas para cada golpe, el sistema busca reproducir movimientos basados en física, incluyendo aspectos como peso, impulso, equilibrio y estabilidad.

La propuesta de REK va un paso más allá de un videojuego convencional, de acuerdo con la descripción oficial del título, los jugadores que destaquen en la competencia podrían tener la oportunidad de pasar de la pantalla a un evento presencial y pilotear un robot humanoide real.

El simulador incluso contempla robots como el Unitree G1 y el EngineAI T800, el mismo modelo que apareció en la exhibición contra LaPenna.

Dicho combate contra el influencer funciona también como una demostración física del concepto que REK intenta vender, en el que una persona pueda entrenar virtualmente y posteriormente controlar un robot humanoide en un enfrentamiento real.

De acuerdo con información publicada sobre el modelo, el T800 tiene 29 grados de libertad y articulaciones capaces de alcanzar hasta 450 Nm de par, es decir la capacidad de las articulaciones del robot para generar fuerza de giro.

LaPenna, por su parte, llegó al enfrentamiento con experiencia previa en boxeo amateur y utilizó equipo de protección durante la exhibición. Después del combate también mostró una lesión en una de sus manos, que atribuyó a los golpes contra la estructura metálica.

We shouldn’t have taught him this… pic.twitter.com/zO25UxE4pm — REK (@REK) September 25, 2026

¿Quién ganó el combate?

A pesar de que en el video se puede ver al robot derribando a LaPenna, ese fragmento no muestra necesariamente todo el enfrentamiento, REK aseguró posteriormente que el combate continuó y que LaPenna consiguió finalmente derribar a la máquina.

Sin embargo, en otro video se puede ver que LaPenna al ganar peleó inmediatamente contra otro robot, el cual estaba caracterizado como “Depredador”, la criatura alienígena sacada también del cine.

Esta lucha fue más intensa para el influencer ya que fuie derribado en repetidas ocasiones por el robot, quien finalmente se llevó la victoria.

La propia compañía publicó el 20 de septiembre un mensaje en el que calificó el encuentro como la primera pelea “Human VS Terminator robot” y dijo que “Este no es el Jefe Final”, con la que dejó abierta la posibilidad de nuevos enfrentamientos.

We just made history with the first Human VS Terminator robot fight.



Frankie LaPenna gave it his all 🥊 More fight footage coming soon! pic.twitter.com/iADpv9d8Wg — REK (@REK) September 20, 2026

REK quiere convertir a los jugadores en pilotos de robots

El concepto detrás de REK no se limita al espectáculo de una persona peleando contra una máquina, la compañía plantea un modelo en el que los usuarios primero entrenan en un simulador, aprenden a controlar un humanoide y compiten dentro de una clasificación.

Los mejores pilotos podrían tener posteriormente la oportunidad de manejar robots reales en eventos de REK. El videojuego todavía no está disponible comercialmente y aparece en Steam como “próximamente”, con acceso a pruebas Alpha mediante solicitud.

El título también incorpora inteligencia artificial en otros elementos, Steam señala que los desarrolladores utilizan contenido generado por IA para algunas piezas de arte, voces y texturas del juego.

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