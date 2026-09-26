Polo sigue avanzando como huracán categoría 5 en el Pacífico y provoca lluvias fuertes en 6 estados

Polo sigue avanzando en el Pacífico | Fotos: Cuartoscuro

El huracán Polo se mantiene como categoría 5 mientras avanza por el Pacífico mexicano y provocará lluvias en seis estados. A las 15:00 horas de este 25 de septiembre, su centro se ubicó a 510 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 640 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Polo registra vientos máximos sostenidos de 285 km/h, rachas de hasta 350 km/h y se desplaza hacia el oeste a 17 km/h. Se prevé que toque tierra la próxima semana en Baja California Sur y llegue a Sonora. Por ahora, su circulación ya provoca condiciones de lluvia, viento y oleaje en varios estados del occidente del país.

Trayectoria en vivo de Polo

Huracán Polo categoría 5 provoca lluvias fuertes en 6 estados y oleaje elevado en el Pacífico

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, la circulación de Polo reforzará la probabilidad de lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el norte, costa y sur de Nayarit.

También se esperan lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en el sur de Baja California Sur y Sinaloa, así como en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán.

En las costas de Jalisco se prevén rachas de viento de 40 a 50 km/h, mientras que en Baja California Sur podrían alcanzar entre 30 y 50 km/h.

🌀 El centro del #Huracán #Polo se localiza a 510 km al suroeste de Cabo Corrientes, #Jalisco, y a 640 km al sur de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur.

🌀 Se pronostican #Lluvias muy fuertes en zonas de #Nayarit. pic.twitter.com/1XOdr1Ph8V — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 25, 2026

Oleaje:

De 2 a 3 metros en Baja California Sur, Nayarit y Jalisco

De 1 a 2 metros en las costas de Colima

Las precipitaciones podrían provocar deslaves, aumento en ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

Suspenden clases en Baja California Sur para el próximo lunes

La Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur informó que el próximo lunes 28 de septiembre no habrá labores escolares en los dos turnos de todos los niveles educativos en los cinco municipios, “como medida general preventiva ante la aproximación del huracán Polo“.

Guardia Nacional activa Plan DN-III-E en Baja California Sur por Polo

La Guardia Nacional, en coordinación con el Ejército, activó en fase preventiva el Plan DN-III-E en Baja California Sur ante la posible llegada del huracán Polo. Las autoridades preparan brigadas de apoyo, vehículos y equipos de rescate para atender a la población en las zonas que pudieran registrar efectos del fenómeno meteorológico.

Además, elementos de la Guardia Nacional realizan recorridos preventivos en municipios con mayor riesgo y exhortan a la población a mantenerse informada y seguir las indicaciones de Protección Civil.

En caso de ser necesario, el personal está preparado para apoyar en refugios temporales, realizar labores de búsqueda y rescate, así como mantener vigilancia. En Sinaloa y Sonora, la Guardia Nacional permanece en alerta ante posibles efectos de Polo.

🚨🌧️ La Guardia Nacional activó, en fase preventiva, el Plan DN-III-E en Baja California Sur ante los posibles efectos del huracán “Polo”.



En coordinación con el Ejército y autoridades de Protección Civil, se preparan brigadas, vehículos y equipos de rescate para apoyar a la… pic.twitter.com/7gJ6DyEFdP — Azucena Uresti (@azucenau) September 26, 2026

Cierran puertos por el huracán Polo

La Secretaría de Marina informó el cierre de distintos puertos debido al avance del huracán Polo para embarcaciones menores:

Baja California Sur: Cabo San Lucas, San José del Cabo, San Carlos y Bahía Magdalena

Jalisco: Barra de Navidad

Michoacán: Lázaro Cárdenas

⚠️@SEMAR_mx informa cierre de puertos debido al huracán #Polo, categoría 5:



🌊Océano Pacífico🌊



⛵ – Embarcaciones menores:

🔹 Baja California Sur: Cabo San Lucas, San José del Cabo, San Carlos y Bahía Magdalena.

🔹 Jalisco: Barra de Navidad.

🔹 Michoacán: Lázaro Cárdenas.… pic.twitter.com/8LjieGZzxy — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 25, 2026

Michoacán mantiene vigilancia ante temporada de ciclones

En Lázaro Cárdenas, Michoacán, concluyeron las sesiones del Puesto de Comando Regional instalado para coordinar acciones preventivas ante los efectos de Polo.

Autoridades federales señalaron que se mantiene vigilancia permanente por la temporada de lluvias y ciclones tropicales.

Protección Civil indicó que, aunque los puestos estratégicos concluyeron sus sesiones, las instituciones continuarán en vigilancia ante cualquier eventualidad hidrometeorológica.

El día de hoy, la titular de la #CNPC de la @SSPCMexico, @laualzua, encabezó el cierre de la sesión permanente de los Puestos de Comando instalados en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y Manzanillo, Colima, para coordinar las acciones ante el #Huracán #Polo.



🤝 Gracias al trabajo… pic.twitter.com/3Lgjcc9FGM — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 25, 2026

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