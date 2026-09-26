CIESA ofrece mil 400 millones de dólares por Altos Hornos de México; tiene tres días hábiles para acreditar sus recursos

CIESA deberá acreditar en tres días los recursos ofertados por AHMSA. Foto: Getty

Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA), encabezada por Arturo Domínguez Arteaga, presentó una oferta superior a mil 400 millones de dólares por los activos de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA), durante la subasta pública realizada este viernes.

La propuesta superó el monto mínimo establecido en las bases del concurso mercantil; sin embargo, la operación todavía no puede considerarse formalmente concretada, debido a que el postor debe acreditar su solvencia y disponibilidad de los recursos, así como cumplir con la garantía de seriedad establecida en el proceso.

El Órgano de Administración Judicial (OAJ) informó que durante la audiencia una persona física presentó una postura por un monto superior al 85% del mínimo previsto en las bases de la subasta. No obstante, el postor no presentó documentación que acreditara su solvencia ni la disponibilidad inmediata del dinero ofrecido.

CIESA presenta oferta de mil 400 millones de dólares por AHMSA

De acuerdo con reportes publicados tras la audiencia, la persona que presentó la postura es Arturo Domínguez Arteaga, relacionado con Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA). La oferta planteada asciende a alrededor de mil 400 millones de dólares por AHMSA y MINOSA.

El proceso busca concretar la venta de las empresas como una unidad productiva, es decir, mantener de manera conjunta los activos siderúrgicos y mineros incluidos en el concurso mercantil. La convocatoria oficial estableció que la subasta de los activos esenciales de AHMSA y MINOSA se realizaría este 25 de septiembre de 2026.

¿Por qué todavía no se concreta la venta de AHMSA?

El principal punto pendiente es que el postor debe demostrar que cuenta con los recursos necesarios para respaldar la oferta presentada. El OAJ informó que se otorgó un plazo de tres días hábiles, correspondientes al 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre, para que las partes manifiesten lo que consideren pertinente respecto de la postura.

Además, se concedió un plazo de 10 días hábiles para que el postor, e incluso alguno de los demás participantes que fueron calificados por el síndico, acredite ante la sindicatura y la juzgadora el depósito o transferencia de la garantía de seriedad. Por ello, aunque CIESA presentó la oferta más relevante conocida durante la audiencia, el procedimiento aún debe cumplir con las etapas establecidas por el juzgado.

El Órgano de Administración Judicial informa los acuerdos adoptados en la audiencia pública de subasta de AHMSA y MINOSA



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La propuesta de CIESA de aproximadamente mil 400 millones de dólares abre una nueva etapa en el proceso, aunque la adquisición de AHMSA y MINOSA dependerá de que se cumplan los requisitos financieros y jurídicos establecidos por el juzgado. Por ahora, la oferta fue presentada y superó el mínimo requerido, pero la venta todavía debe formalizarse conforme a las reglas de la subasta.

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