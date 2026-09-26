Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu causan emoción entre los fans durante la alfombra de “Digger” en México

Cruise e Iñárritu saludaron a sus seguidores. Foto: AFP|Ilustrativa

Alejandro González Iñárritu y Tom Cruise se encuentran en México para promocionar la película “Digger”, que se estrenará en cines el próximo 1 de octubre.

Este viernes se realizó la alfombra naranja, donde se dieron cita ambas personalidades del cine y el espectáculo.

Tom Cruise fue uno de los primeros en desfilar ante las cámaras y los fans mexicanos en Plaza Parque Toreo, al norte de la Ciudad de México.

El actor, de 64 años, acudió a la alfombra con un traje, una camisa abierta, zapatos y lentes negros.

Tom Cruise llegó de manera puntual a la alfombra naranja de su película “Digger” en un centro comercial al norte de la CDMX, como parte de la gira mundial de la cinta dirigida por Alejandro G. Iñárritu.



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En su camino, posó ante las cámaras y se quitó los lentes frente al letrero de la película, ante los gritos de emoción de los fans.

La estrella hollywoodense se dio tiempo para firmar pósteres del filme y tomarse fotografías con algunos de los fans que lo esperaban en el lugar.

Posteriormente, llegó el director mexicano Alejandro González Iñárritu que también saludó a los reunidos en la presentación y se tomó selfies con ellos. Luego fue con Tom Cruise al centro del evento donde se dieron un abrazo de bienvenida.

Entre los artistas invitados que pudieron ser captados en el evento se encuentran Rodrigo Santoro, actor de cine brasileño; y Emilio Treviño, actor mexicano de cine y doblaje.

¿De qué trata “Digger” de Alejandro González Iñárritu?

Tom Cruise y Alejandro G. Iñárritu están en México para promocionar la película “Digger”, la cual llega a los cines este 1 de octubre, y marca la primera vez que la estrella de Hollywood colabora con el aclamado director mexicano.



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La película es una comedia centrada en “el hombre más poderoso del mundo”, quien se embarca en la misión de salvar a la humanidad después de provocar él mismo un desastre que amenaza con destruir el planeta.

De acuerdo con la sinopsis, Digger Rockwell toma una decisión que desencadena una catástrofe de dimensiones inéditas y deberá enfrentar las consecuencias de sus actos mientras intenta demostrar que todavía puede arreglar todo.

Durante su presentación en CinemaCon 2026, Iñárritu explicó que la historia explora la obsesión por controlar todo y la arrogancia del poder, incluso cuando las personas saben que sus decisiones las conducirán inevitablemente al fracaso.

El director señaló que la película reflexiona sobre el estado actual del mundo, la concentración del poder y los riesgos de que unas cuantas personas tengan la capacidad de influir en el destino de millones.

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