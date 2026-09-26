Noticias de hoy 25 de septiembre de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Noticias de hoy 25 de septiembre de 2026, hasta las 19:00 horas:

Prisión domiciliaria a Ruffo

Un juez modificó la medida cautelar contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, quien continuará su proceso en prisión domiciliaria.

Control federal en Juchitán

Fuerzas federales tomaron el control de la seguridad en Juchitán tras la detención del alcalde Miguel Sánchez. El gobernador solicitó la desaparición de poderes en el municipio.

Polo vuelve a categoría 5

El huracán Polo volvió a intensificarse a categoría 5 frente a las costas de Jalisco; hay lluvias, fuertes vientos y oleaje elevado en estados del Pacífico.

Ayotzinapa en la Corte

Familiares de los 43 normalistas se reunieron con el presidente de la Corte; señalaron que el Poder Judicial también tiene responsabilidad en el esclarecimiento del caso.

Papa alerta por IA

El Papa León XIV advirtió en Francia sobre el riesgo de perder la humanidad en un ‘paraíso de máquinas’ impulsado por la inteligencia artificial.

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