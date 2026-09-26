“Por la libertad completa”: Verónica Ruffo fija postura tras prisión domiciliaria de Ruffo Appel

Ernesto Ruffo obtuvo cambio de medidas cautelares. Foto: Cuartoscuro

Un juez federal concedió a Ernesto Ruffo Appel la posibilidad de continuar el proceso penal que enfrenta bajo prisión domiciliaria, una resolución que fue celebrada por su familia, aunque advirtieron que la batalla legal aún no ha terminado.

Tras conocerse el cambio de medida cautelar, Verónica Ruffo, hija del exgobernador de Baja California, aseguró que mantendrá la defensa jurídica hasta conseguir la libertad total de su padre y demostrar su inocencia.

“La lucha sigue”

A través de un mensaje difundido después de la resolución judicial, Verónica Ruffo agradeció el respaldo recibido durante las últimas semanas por familiares, simpatizantes y ciudadanos que siguieron el caso.

“Mi padre podrá ir a casa siguiendo su caso, pero en arresto domiciliario. Esto no termina aquí para nosotros. Sigue la lucha por la libertad completa de Ernesto Ruffo Appel y por esclarecer su inocencia”, expresó.

También dedicó un mensaje especial a los habitantes de Baja California, a quienes atribuyó parte del respaldo que recibió la familia durante el proceso.

“Les agradezco infinitamente a los bajacalifornianos. Una vez más lucharon al lado de Ernesto Ruffo Appel. Una vez más hicieron historia”.

No es una libertad absoluta

Pese al cambio de medida cautelar, la resolución no implica la liberación del exmandatario.

La decisión del juez Mario Elizondo Martínez únicamente modifica el lugar donde se ejecutará la prisión preventiva oficiosa que enfrenta actualmente.

Es decir, Ruffo dejará el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, pero continuará sujeto a proceso bajo vigilancia permanente en su domicilio de Ensenada, Baja California.

Así será la prisión domiciliaria

Como parte de las condiciones impuestas por la autoridad judicial:

La prisión preventiva oficiosa permanece vigente

permanece vigente Ernesto Ruffo deberá permanecer en su domicilio

La Guardia Nacional será responsable de vigilar el cumplimiento de la medida

será responsable de vigilar el cumplimiento de la medida Su vivienda tendrá vigilancia las 24 horas

Deberá entregar pasaportes, visas y documentación que le permita salir del país

que le permita salir del país No se ordenó el uso de brazalete electrónico

Tampoco se fijó una garantía económica o fianza

Las autoridades deberán coordinar el traslado desde el Altiplano hacia Baja California, un procedimiento que, según las previsiones actuales, podría concretarse durante los próximos días.

La defensa buscaba un cambio por edad y salud

Durante las últimas semanas, familiares y abogados habían solicitado que Ruffo enfrentara el proceso desde su domicilio debido a su edad y condiciones de salud.

Su hija sostuvo en diversas ocasiones que la prioridad era sacar al exgobernador del penal de máxima seguridad donde permanecía recluido.

Ahora, aunque considera que la resolución representa un avance, insistió en que el objetivo final sigue siendo obtener una resolución favorable que descarte las acusaciones en su contra.

¿De qué está acusado Ernesto Ruffo?

El exgobernador de Baja California enfrenta un proceso federal relacionado con una investigación sobre una presunta red de tráfico ilegal de hidrocarburos, conocida comúnmente como huachicol fiscal.

Las autoridades sostienen que existen elementos para mantener abierto el proceso penal, mientras que la defensa insiste en que Ruffo no participó en las operaciones que se le atribuyen y que su inocencia quedará acreditada durante el juicio.

Por ahora, el cambio a prisión domiciliaria representa una de las resoluciones más relevantes del caso desde que fue enviado al penal federal del Altiplano.

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