Congreso de Oaxaca avala desaparición de poderes en Juchitán

Juchitán tendrá nueva administración municipal. Foto: Rusvel Rasgado

Con 35 votos a favor y ninguno en contra, el Congreso de Oaxaca aprobó este viernes la desaparición de poderes en el Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, en medio del proceso judicial que enfrenta el alcalde Miguel Sánchez Altamirano “Quetu”.

La decisión fue avalada durante una sesión extraordinaria del Poder Legislativo estatal, donde los diputados aprobaron el dictamen tanto en lo general como en lo particular.

Gobernador solicitó la intervención del Congreso

La propuesta fue enviada por el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, quien previamente instruyó al secretario de Gobierno, Jesús Romero López, a promover el procedimiento para declarar la desaparición de poderes en el municipio.

La solicitud se produjo después de la detención del alcalde juchiteco y de los acontecimientos que derivaron en la apertura de un proceso judicial en su contra.

Nombrarán una nueva administración municipal

Con la aprobación del Congreso, se abrirá paso a la designación de una nueva autoridad que asumirá temporalmente la conducción del municipio.

De acuerdo con lo planteado por el Gobierno estatal, la nueva administración será nombrada en las próximas horas y tendrá como objetivo concluir el periodo constitucional del ayuntamiento, que termina el 31 de diciembre de 2027.

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