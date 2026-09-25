Gobierno de CDMX suma 20 compromisos para buscar a desaparecidos

El Gobierno de la Ciudad de México presentó 20 nuevos compromisos para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas, acuerdos construidos con familias buscadoras y con participación de la Comisión de Derechos Humanos capitalina.

En entrevista con Uno TV, Jaqueline Palmeros, fundadora del colectivo “Una Luz en el Camino“, destacó que uno de los puntos relevantes fue que las autoridades reconocieran la dimensión de la problemática de desapariciones en la capital. Entre los compromisos destacan:

Mejorar la atención a hallazgos realizados por familias buscadoras.

realizados por familias buscadoras. Capacitar al personal que participa en las investigaciones.

que participa en las investigaciones. Sensibilizar a servidores públicos sobre la desaparición de personas.

Ante el caso de las seis adolescentes cuya desaparición fue reportada recientemente, Palmeros afirmó que las autoridades deberían activar estos mecanismos de manera inmediata.

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