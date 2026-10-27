Alertan vecinos por pastillas con veneno en el Parque España de CDMX; reportan 4 perros muertos

Hasta el momento, hay 4 perros muertos por envenenamiento. Foto:X/Romamx

Vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, alertaron por el presunto envenenamiento de mascotas en el Parque España, ubicado en la colonia Condesa, tras encontrar pastillas aparentemente tóxicas envueltas en pan y carne, así como otras esparcidas en las áreas verdes. Hasta el momento, los vecinos reportan la muerte de cuatro perros y señalan que otros permanecen bajo atención veterinaria.

El reporte fue atendido por autoridades, que realizan acciones para identificar a los posibles responsables y evitar más casos, de acuerdo con la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, quien solicitó apoyo de la Fiscalía capitalina para investigar los hechos y revisar las cámaras de seguridad.

Encuentran pastillas ocultas en pan y carne en el Parque España

Una alerta compartida por vecinos advirtió sobre la presencia de pastillas ocultas en piezas de pan, como bolillos, y en embutidos, además de tabletas sueltas sobre el pasto y el suelo del Parque España.

De acuerdo con el aviso vecinal, cuatro perros han muerto y otros se encuentran en urgencias veterinarias. Entre las mascotas afectadas estaría un perro de la comunidad que habría ingerido la sustancia durante la mañana.

La alerta señala que uno de los síntomas observados puede ser la salivación excesiva. Sin embargo, hasta el momento, no se ha identificado públicamente el tipo de sustancia encontrada ni se cuenta con información confirmada sobre su composición.

Ante el riesgo, los vecinos pidieron evitar acudir al parque si no es necesario y mantener a las mascotas con correa corta, sin permitir que olfateen o ingieran objetos del suelo. También recomendaron buscar atención veterinaria inmediata ante síntomas como salivación excesiva, desorientación o convulsiones.

Rojo de la Vega pide revisar cámaras e investigar el caso

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, informó que solicitó a la Fiscalía capitalina investigar el caso y revisar las cámaras de seguridad para tratar de identificar a quien o quienes habrían dejado el presunto veneno en el parque.

“No podemos permitir que algo así quede impune”, señaló la funcionaria, quien también anunció el envío de personal de la alcaldía para revisar cuidadosamente las áreas del Parque España.

No me cabe en la cabeza lo que está pasando en el Parque España 💔💔💔 pic.twitter.com/lvtjVuXJ5w — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) October 27, 2026

Rojo de la Vega indicó que el gobierno de la demarcación acompañará a las familias afectadas con asesoría jurídica para presentar las denuncias correspondientes y solicitar que se dé seguimiento a las investigaciones.

Además, pidió a quienes acudan al Parque España y al cercano Parque México vigilar que sus mascotas no coman nada del suelo. También llamó a las personas que tengan información sobre los hechos a acercarse a las autoridades.

Alcaldía, SSC y Protección Civil atienden el reporte

En un aviso dirigido a condóminos, vecinos señalaron que el caso ya fue reportado a la Alcaldía Cuauhtémoc, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Protección Civil y Participación Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México.

Entre las acciones anunciadas está el envío de una bióloga para revisar la sustancia y determinar cómo controlarla. Asimismo, se informó que elementos de seguridad realizan recorridos preventivos y que se dará seguimiento mediante las cámaras del C2 para tratar de identificar a posibles responsables.

Los vecinos también solicitaron a las familias de las mascotas afectadas presentar las denuncias correspondientes una vez que sus animales se encuentren estables.

Mientras se realizan las revisiones, la recomendación vecinal es evitar el Parque España si no es indispensable acudir y extremar precauciones con las mascotas en las áreas verdes de la zona.

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