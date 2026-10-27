Kbeto Zuleta, cantante y compositor de música vallenata, sufre amputación de una pierna tras accidente de autobús en Colombia

El músico continúa bajo vigilancia médica. Foto: Facebook Kbeto Zuleta

Kbeto Zuleta, cantante y compositor de música vallenata, sufrió la amputación de su pierna luego de que el autobús en el que viajaba, junto a integrantes de su agrupación, volcara y cayera de un puente al río Ariguaní, durante la madrugada de este 26 de octubre, en la vía entre Pueblo Nuevo, Magdalena, y Bosconia, Cesar, en Colombia.

Como saldo, al momento, el accidente dejó dos muertos, Geovany Lobo y Harold Santana, corista y guitarrista respectivamente, así como, al menos, 22 heridos.

Según reportes de Blu Radio, el grupo regresaba a Valledupar después de dar una presentación en una fiesta privada en Sincelejo.

¿Cuál es el estado de salud de Kbeto Zuleta?

De acuerdo con un comunicado de la Clínica Sinais Vitais, compartido este martes en la página de Facebook del artista, Kbeto Zuleta, cuyo nombre real es Carlos Alberto Zuleta García, permanece en cuidados intensivos, en recuperación posquirúrgica y con signos de mejoría. Sin embargo, todavía requiere tratamiento especializado y vigilancia médica permanente.

Asimismo, Poncho Zuleta, padre del cantante, arribó a la clínica durante la tarde de este lunes, donde se encontró con sus familiares, incluida su hija Claudia Margarita Zuleta.

“Expresamos nuestro profundo agradecimiento a la clínica, a su talento humano, a los especialistas y a todo el personal asistencial por su dedicación y por el valioso trabajo que continúan realizando en la atención de los pacientes”, destacó otro comunicado a nombre de la agrupación.

Posteriormente, se informó que el compositor será trasladado a la Clínica Iberoamericana de Barranquilla donde recibirá atención especializada.

¿Qué se sabe de los heridos?

Según informes de la Clínica Sinais Vitais, 16 personas heridas han recibido atención en sus instalaciones, mientras que otras siete recibieron atención en el Hospital San Juan Bosco.

Asimismo, Efraín Zuleta, acordeonero de la banda, fue dado de alta durante la noche de este 26 de octubre, aunque no se especificó dónde era atendido.

¿Qué se sabe del accidente del autobús de Kbeto Zuleta?

El autobús de la empresa Super Star, que trasladaba a 23 integrantes de la agrupación, viajaba de Sincelejo a Valledupar cuando ocurrió el accidente en el kilómetro 16+100 de la carretera, a la altura del puente sobre el río Ariguaní.

De acuerdo con el reporte policial, la unidad circulaba hacia Bosconia cuando salió del camino, chocó contra la barrera de contención del puente y cayó al río.

Las autoridades investigaban las causas del accidente. Entre las primeras hipótesis se consideró que el cansancio del conductor pudo influir, aunque hasta ese momento no existía una conclusión oficial. El operador del autobús sufrió golpes leves, sin fracturas ni lesiones de gravedad.

Por otra parte, el vehículo tenía dos multas de tránsito, según información citada por El Tiempo. Una correspondía a obstruir una calzada o intersección y fue impuesta en abril de 2025; la otra, relacionada con exceso de velocidad, databa de septiembre de 2018. Ambas sumaban un millón 430 mil 52 pesos colombianos.

¿Quién es Kbeto Zuleta?

Kbeto Zuleta es un cantante vallenato originario de Valledupar, Colombia, e hijo de Poncho Zuleta, uno de los grandes referentes de este género musical.

Su nombre real es Carlos Alberto Zuleta García y forma parte de una familia ligada a la historia del vallenato, pues también es sobrino de Emiliano Zuleta.

Con dos décadas de trayectoria artística, Kbeto ha desarrollado una carrera que combina la tradición musical de su familia con una propuesta propia. A través de sus canciones y presentaciones, busca mantener vivo el legado vallenato y acercarlo a nuevas generaciones.

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