Intentan hackear la Comisión Federal Electoral de EE. UU. a una semana de las elecciones

Hackers afectan la FEC. Foto: Reuters

El sistema electrónico de presentación de informes de la Comisión Federal Electoral de Estados Unidos (FEC) quedó fuera de servicio tras un presunto ataque informático, a una semana de las elecciones del 3 de noviembre, de acuerdo con un correo electrónico visto por la agencia Reuters.

La agencia informó que su personal de tecnología trabaja para restablecer el sistema. Sin embargo, los usuarios todavía pueden consultar los informes presentados anteriormente en su sitio web.

Hackeo afecta transparencia del gasto electoral en EE. UU.

La interrupción impide que organizaciones políticas presenten los informes de gastos de 24 y 48 horas, documentos que permiten conocer cuánto dinero destinan los grupos políticos y otras organizaciones a elecciones específicas.

Steven Mele, socio de la firma de cumplimiento normativo en finanzas políticas MBA Consulting Group, señaló que no había visto una situación similar en 26 años de trabajo. Consideró que, mientras se resuelve el problema, habrá menos transparencia en el proceso electoral.

¿Qué hace la Comisión Federal Electoral de Estados Unidos (FEC)?

La FEC se encarga de dar seguimiento a los gastos de candidatos y comités políticos, pero no administra las elecciones estadounidenses. Por ello, la interrupción de su sistema no debería afectar la capacidad de los ciudadanos para emitir su voto.

De acuerdo con el sitio oficial, la FEC fue creada para promover la confianza y la participación en el proceso democrático.

“La Comisión Federal Electoral (FEC) es la agencia reguladora independiente encargada de administrar y hacer cumplir la ley federal de financiamiento de campañas. La FEC tiene jurisdicción sobre la financiación de campañas para los Estados Unidos. Cámara de Representantes, Senado, Presidencia y Vicepresidencia”. Destaca el sito web oficial

¿Desde cuándo está fuera de servicio el sistema?

De acuerdo con el mensaje de estado de la agencia, el sistema dejó de funcionar aproximadamente a las 22:00 horas del lunes, tiempo del este de Estados Unidos.

La FEC confirmó que su equipo de tecnología trabaja para restablecer el servicio, aunque declinó ofrecer más comentarios sobre la interrupción.

Por su parte, la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad y el FBI no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

El incidente ocurre antes de las elecciones de mitad de mandato, en las que se definirá si los republicanos del presidente Donald Trump conservan sus mayorías en el Congreso durante los próximos dos años.

La FEC se reporta “fuera de línea”

A través de su cuenta de X, la FEC publicó que el sistema se encuentra “fuera de línea” y aseguró que se trabaja para poder restablecer funciones.

“El sistema de presentación electrónica de la FEC está fuera de línea. Nos disculpamos por las molestias y estamos trabajando para resolver el problema”. FEC en X

FEC's electronic filing system is offline. We apologize for the inconvenience and are working to resolve the issue. — The FEC (@FEC) October 27, 2026

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