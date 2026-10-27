Elecciones de noviembre en EE. UU.: cuándo habrá resultados

Trump pronuncia un discurso durante un mitin previo a las elecciones. Foto: AFP

Millones de estadounidenses acudirán a las urnas el martes 3 de noviembre de 2026 para elegir a sus representantes en el Congreso y decidir distintas contiendas estatales y locales. Pero si esperas conocer a los ganadores esa misma noche, hay algo importante que debes saber: los primeros resultados serán preliminares y algunas carreras podrían tardar días o semanas en definirse oficialmente.

¿Cuándo se conocerán los resultados de las elecciones de EE. UU.?

Los primeros números comenzarán a publicarse después del cierre de las urnas, el 3 de noviembre. Las autoridades electorales actualizarán los conteos conforme procesen las boletas y los medios podrán proyectar ganadores cuando consideren que los datos disponibles permiten hacerlo.

Sin embargo, no existe una hora ni una fecha única para conocer todos los resultados electorales de Estados Unidos. Cada estado tiene sus propias reglas para contar los votos, revisar las boletas y certificar el resultado.

La Comisión de Asistencia Electoral de Estados Unidos explica que las cifras iniciales pueden cambiar mientras se cuentan los votos por correo, las boletas provisionales y los sufragios de militares y ciudadanos que votan desde el extranjero. La certificación llega después de completar las verificaciones correspondientes.

Por qué el conteo puede tardar después del 3 de noviembre

No todos los votos están listos para contabilizarse al mismo tiempo. Algunas jurisdicciones procesan las boletas por correo antes del día electoral, mientras que otras tienen restricciones sobre cuándo pueden hacerlo. También deben revisar firmas, comprobar la elegibilidad de ciertos votantes y resolver posibles errores.

El Brennan Center for Justice advierte que la demora en conocer los resultados definitivos no significa, por sí misma, que exista manipulación electoral. En elecciones cerradas, el resultado puede cambiar conforme se incorporan nuevas boletas válidas al conteo.

Hay una diferencia esencial que conviene tener presente:

Resultados preliminares: muestran el avance del conteo y pueden cambiar

Proyección de un ganador: es un cálculo de medios de comunicación basado en los datos disponibles; no equivale a una certificación oficial

Resultados oficiales: llegan después del escrutinio, las verificaciones y la certificación de las autoridades electorales

Maryland, Virginia y Washington D. C.: fechas que debes conocer

Para los latinos que viven en el área metropolitana de Washington, el calendario puede variar incluso entre jurisdicciones vecinas.

¿Qué llevaría a un voto irracional que Estados Unidos?

De acuerdo con la información publicada por El Tiempo Latino el 26 de octubre, estos son algunos de los plazos relevantes para las elecciones del 3 de noviembre: consulta aquí el calendario local completo.

Maryland: ciertas boletas enviadas por correo podrán recibirse hasta el 13 de noviembre, siempre que cumplan los requisitos establecidos

Virginia: las boletas por correo elegibles podrán llegar hasta el mediodía del 6 de noviembre. Las autoridades locales tienen hasta el 13 de noviembre para completar el escrutinio previsto

Washington D. C.: también acepta determinadas boletas por correo hasta el 13 de noviembre. Además, algunas contiendas utilizan el voto por orden de preferencia, cuyo conteo puede requerir rondas adicionales

Estos plazos no significan que haya que esperar hasta esas fechas para conocer los primeros resultados. Indican que todavía podrían incorporarse votos válidos después de la noche electoral.

¿Dónde consultar los resultados oficiales de las elecciones 2026?

Para evitar confusiones con cifras incompletas o publicaciones que circulan en redes sociales, lo más seguro es revisar las páginas de las autoridades electorales.

El portal oficial del Gobierno de Estados Unidos, USAGov en español, orienta a los votantes sobre dónde consultar resultados federales, estatales y locales. También puedes entrar al sitio de la oficina electoral de tu estado o condado.

Las elecciones de medio mandato de 2026 definirán puestos en el Congreso y numerosos cargos estatales y locales. Para muchos votantes, las decisiones tendrán consecuencias directas en asuntos como impuestos, salud, inmigración y educación.

Por eso, la noche del 3 de noviembre será apenas el comienzo para algunas contiendas. Si el resultado de tu distrito sigue abierto al día siguiente, revisa las actualizaciones oficiales antes de dar por ganador a un candidato. Contar cada voto válido toma tiempo; lo importante es distinguir entre una tendencia inicial y un resultado confirmado.

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