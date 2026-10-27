Uruapan recibe refuerzos de seguridad tras despido masivo de policías

En Uruapan, Michoacán, se reforzó la seguridad. Foto: Cuartoscuro /Archivo

El Gobierno de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) enviaron a Uruapan cerca de 200 elementos de la Guardia Civil para reforzar las labores de seguridad. Luego de que el Gobierno municipal llevara a cabo un despido masivo de policías, que, a decir de las autoridades estatales, ha provocado una escalada en los incidentes violentos, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que desde ayer fueron enviados los refuerzos de la corporación estatal.

¿Qué dijo el gobernador?

“Vamos a reforzar Uruapan, ya hay un despliegue especial como lo ofrecí el día de ayer, que ya se está desplazando para Uruapan, de la Guardia Civil con motopatrullas, con patrullas con elementos, con un esfuerzo de la Guardia Civil y también de la Fiscalía General de Justicia del Estado, para cumplimentar precisamente el tema de aprehensión. Son aproximadamente 200 elementos de la Guardia Civil que hoy se están desplazando allá”, dijo Ramírez Bedolla,

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina, señaló que estos elementos se sumarán a los operativos viales ya existentes para detectar a motociclistas que no cumplan con la reglamentación o que cuenten con antecedentes.

“Consiste en revisar que traigan casco, que traigan sus documentos, entre ellos su tarjeta de circulación, su licencia de conducir, y también verificar que las personas que traigan las motos no cuenten con ningún antecedente pendiente, estaremos empezando con ese operativo. También estaremos reforzando en las áreas limítrofes de Uruapan, con nuestra área de operaciones especiales, y también estaremos en la zona urbana con nuestro grupo de motociclistas, el grupo GRI, grupo de reacción inmediata, que estará haciendo revisiones aleatorias. Todo esto para inhibir en las zonas de mayor conflicto, tenemos mapeado las zonas de calor, nuestro mapa de calor nos identifica en dónde han sido la mayor persistencia de delitos. Primero identificar quién se transporta en estas motocicletas ya que son de muy fácil acceso y con esto probablemente mucho de los delincuentes cometen delitos en las motocicletas y es muy fácil su traslado”.

Señaló que, en el combate al delito de homicidio, se trabajará de la mano de la Fiscalía General del Estado (FGE) para dar seguimiento a las líneas de investigación, sin interrumpir las labores de la autoridad ministerial.

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