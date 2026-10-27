Infonavit cambia su modelo de cobranza: así funcionarán las visitas para créditos atrasados

Foto: Getty/Cuartoscuro

El Infonavit sustituirá la intervención de los despachos de cobranza extrajudicial ante adeudos, por lo que ahora su propio personal ofrecerá alternativas de regulación sin presionar a los derechohabientes.

Se trata del Modelo de Recuperación Crediticia, enfocado a ofrecer soluciones para mantener al corriente los créditos hipotecarios sin recurrir a agencias de cobranza extrajudiciales.

El nuevo esquema también ayuda a reducir el gasto destinado a la recuperación y los servicios de cartera.

Dentro del Plan Estratégico y Financiero, se destaca la implementación de un programa piloto en 2025. Sin embargo, no hay una fecha exacta que indique la eliminación de los despachos de cobranza en Infonavit para este 2026.

¿Cómo funcionará el nuevo modelo de cobranza del Infonavit?

Las personas con adeudos y cartera vencida en Infonavit ya no recibirán la llamada de un despacho externo de cobranza, los cuales solían presionar e intimidar a los derechohabientes.

Ahora, trabajadores del Instituto ejercerán como asesores de recuperación crediticia. Harán visitas domiciliarias para informar a las personas acreditadas sobre las alternativas disponibles para regularizarse, conforme a la situación de sus créditos.

Dichos asesores no pueden solicitar pagos ni hostigar a las personas acreditadas ni desalojarlas. Su labor es informar y ofrecer soluciones disponibles.

Además, estos servicios de asesoría y otros trámites del Infonavit son gratuitos.

Las personas pueden presentar quejas por algún trato inadecuado desde Mi Cuenta Infonavit o mediante el Infonatel, al 800 008 3900.

¿Cómo identificar a un asesor legítimo?

El asesor debe identificarse como trabajador del Instituto.

No debe pedir dinero ni cobrar por una asesoría o trámite.

El Instituto señala que sus asesores deben respetar los derechos de las personas acreditadas, proteger sus datos personales y ofrecer información veraz, completa y actualizada.

¿Qué pasa con los créditos de vivienda atrasados?

El Infonavit mantiene distintas alternativas para quienes tienen dificultades para pagar.

Borrón y Cuenta Nueva: permite sumar las mensualidades pendientes y sus intereses al saldo total del crédito. La deuda aumenta por el monto incorporado, pero las mensualidades dejan de aparecer como pagos pendientes y el crédito puede quedar al corriente.

permite sumar las mensualidades pendientes y sus intereses al saldo total del crédito. La deuda aumenta por el monto incorporado, pero las mensualidades dejan de aparecer como pagos pendientes y el crédito puede quedar al corriente. Reestructuración: modifica las condiciones del financiamiento mediante un convenio entre la persona acreditada y el Instituto.

modifica las condiciones del financiamiento mediante un convenio entre la persona acreditada y el Instituto. Apoyos por pérdida de empleo: incluye alternativas como el Fondo de Protección de Pagos y las prórrogas.

incluye alternativas como el Fondo de Protección de Pagos y las prórrogas. Mediación: permite que una persona mediadora neutral facilite el diálogo entre el acreditado y el Infonavit para buscar una solución de pago.

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