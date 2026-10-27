San Judas Tadeo 2026: operativo en el Metro y cómo llegar a la iglesia de San Hipólito

Festejos a San Judas Tadeo. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Se desplegará un operativo especial de seguridad en la estación del Metro Hidalgo por los festejos de San Judas Tadeo que se realizarán el día de mañana, 28 de octubre. Estas acciones se implementan para cuidar la integridad de los feligreses que asisten a la iglesia de San Hipólito.

Operativo especial de seguridad en el Metro Hidalgo por festejos de San Judas Tadeo

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) de la Ciudad de México (CDMX) informó que este martes y mañana miércoles se pondrá en marcha un operativo para reforzar la seguridad en el interior de la estación del Metro Hidalgo.

En total se desplegarán 50 elementos de la gerencia de Seguridad Institucional del STC y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX. Durante el operativo se realizarán rondines permanentes para garantizar el bienestar de las personas que acudan a los festejos en San Hipólito.

También se aplicarán maniobras de dosificación para optimizar el flujo de los pasajeros en la estación Hidalgo, especialmente el 28 de octubre durante los horarios de servicio.

¿Cómo llegar en Metro a la iglesia de San Hipólito en la CDMX?

La iglesia de San Hipólito Mártir se ubica en la calle de Zarco 12, en la Colonia Guerrero, CDMX. La estación del Metro más cercana es Hidalgo, aunque el STC le recomienda a los feligreses utilizar las estaciones Juárez (Línea 3) y/o Bellas Artes (Líneas 2 y 8).

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