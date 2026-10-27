Cierran Paseo de la Reforma: estas son las alternativas viales por evento de la F1
De acuerdo con las autoridades capitalinas, la circulación está cerrada desde la Estela de Luz hasta el Ángel de la Independencia.
Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) dieron a conocer que se realizan cierres sobre la avenida Paseo de la Reforma por la exhibición de automóviles de la Fórmula 1 (F1), llamada Show Run, donde participará el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez. Por esta razón, recomendaron a las y los automovilistas capitalinos considerar alternativas viales para llegar a tiempo a sus destinos.
Carriles de Paseo de la Reforma son cerrados por evento de F1
De acuerdo con el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (OVIAL SSC CDMX), las autoridades capitalinas cerraron la circulación de automóviles en los carriles centrales de la avenida Paseo de la Reforma, en ambos sentidos de esta vialidad.
Al respecto, la dependencia de la CDMX indicó que igual se cerraron todos los cruces sobre esta avenida, desde la Estela de Luz, frente al Bosque de Chapultepec, hasta la glorieta del Ángel de la Independencia.
¿Cuáles son las alternativas viales?
Las autoridades viales de la Ciudad de México indican que las alternativas viales por los cierres en los carriles de la avenida Paseo de la Reforma son las siguientes:
- Circuito Interior
- Avenida Chapultepec
La dependencia de la CDMX indicó que la circulación de los automóviles se interrumpió en los carriles centrales de Paseo de la Reforma por logística del evento Show Run.
Se presentan asentamientos cerca de Reforma
Tras darse a conocer los cierres de los carriles centrales, las autoridades de la Ciudad de México también comenzaron a reportar diferentes asentamientos o tránsito lento en puntos cercanos a Paseo de la Reforma.
Por ejemplo, en Niza, al cruce con semáforos en Reforma e Insurgentes; en Florencia, desde Chapultepec hasta Reforma; y en Versalles, en el cruce con Reforma.
Según reportes, el evento de la F1 se llevará a cabo el miércoles 28 de octubre a partir de las 10:00 horas, por lo que se espera que las afectaciones viales en Reforma duren hasta el día de mañana.
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