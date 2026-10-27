Cierran Paseo de la Reforma: estas son las alternativas viales por evento de la F1

Cierran carriles de Paseo de la Reforma. Foto: OVIAL SSC CDMX.

Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) dieron a conocer que se realizan cierres sobre la avenida Paseo de la Reforma por la exhibición de automóviles de la Fórmula 1 (F1), llamada Show Run, donde participará el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez. Por esta razón, recomendaron a las y los automovilistas capitalinos considerar alternativas viales para llegar a tiempo a sus destinos.

Carriles de Paseo de la Reforma son cerrados por evento de F1

De acuerdo con el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (OVIAL SSC CDMX), las autoridades capitalinas cerraron la circulación de automóviles en los carriles centrales de la avenida Paseo de la Reforma, en ambos sentidos de esta vialidad.

Al respecto, la dependencia de la CDMX indicó que igual se cerraron todos los cruces sobre esta avenida, desde la Estela de Luz, frente al Bosque de Chapultepec, hasta la glorieta del Ángel de la Independencia.

07:26 #PrecauciónVial | Cerrada la circulación por logística, sobre carriles centrales de Av. Paseo de la Reforma en ambas sentidos así como todos sus cruces entre la Estela de Luz y el Ángel de la Independencia. #AlternativaVial Circuito Interior y Av. Chapultepec. pic.twitter.com/aYVwLul2k0 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 27, 2026

¿Cuáles son las alternativas viales?

Las autoridades viales de la Ciudad de México indican que las alternativas viales por los cierres en los carriles de la avenida Paseo de la Reforma son las siguientes:

Circuito Interior

Avenida Chapultepec

La dependencia de la CDMX indicó que la circulación de los automóviles se interrumpió en los carriles centrales de Paseo de la Reforma por logística del evento Show Run.

Se presentan asentamientos cerca de Reforma

Tras darse a conocer los cierres de los carriles centrales, las autoridades de la Ciudad de México también comenzaron a reportar diferentes asentamientos o tránsito lento en puntos cercanos a Paseo de la Reforma.

Por ejemplo, en Niza, al cruce con semáforos en Reforma e Insurgentes; en Florencia, desde Chapultepec hasta Reforma; y en Versalles, en el cruce con Reforma.

Según reportes, el evento de la F1 se llevará a cabo el miércoles 28 de octubre a partir de las 10:00 horas, por lo que se espera que las afectaciones viales en Reforma duren hasta el día de mañana.

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