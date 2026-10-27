“Combatir al narcotráfico no es traicionar a la patria”: César Jáuregui advierte sobre riesgos de persecución política

El exfiscal de Chihuahua, César “N”. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, cuestionó la acusación de traición a la patria que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó en su contra por el operativo en el que fueron aseguradas aproximadamente dos toneladas de metanfetaminas en un narcolaboratorio de Chihuahua. Pese a sus argumentos ante un juez federal en Almoloya de Juárez, el exfuncionario fue vinculado a proceso por dicho delito.

César Jáuregui cuestiona acusación de traición a la patria

Durante su intervención ante el juzgador, el pasado viernes, Jáuregui Moreno defendió la actuación de los agentes que participaron en el operativo contra el crimen organizado y cuestionó que pudieran ser considerados traidores a la patria.

“Pero esos muchachos no pueden ser traidores a la patria”, expresó el exfiscal, al referirse a los agentes involucrados en el aseguramiento de las sustancias ilícitas.

También advirtió sobre los riesgos de interpretar los delitos contra la patria desde perspectivas políticas e ideológicas, para lo cual recordó antecedentes históricos en Cuba, Venezuela, Nicaragua, Chile y Estados Unidos.

“Las tentaciones autoritarias siempre están presentes independientemente de la ideología que las profese y por eso resulta tan importante el debate que hoy estamos dando”, señaló ante el juez federal.

Exfiscal asegura que no lo vincularon con agentes extranjeros

En su intervención, Jáuregui sostuvo que ninguno de los 46 funcionarios que rindieron declaraciones ante las autoridades lo señaló directamente por la presencia de agentes extranjeros en el operativo.

Lo anterior, pese a las investigaciones técnicas, los registros telefónicos y los seguimientos mediante GPS que forman parte de las indagatorias, según lo expuesto por el exfiscal.

Asimismo, pidió proporcionalidad en la impartición de justicia y advirtió sobre las consecuencias de ampliar la interpretación del delito de traición a la patria.

Juez vincula a proceso a César Jáuregui

Posteriormente, el juez federal resolvió vincular a proceso a César Jáuregui Moreno por el delito de traición a la patria y estableció un plazo de dos meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

La vinculación a proceso significa que la investigación judicial continuará bajo los términos establecidos por el juez, pero no constituye una sentencia condenatoria.

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