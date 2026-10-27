Hornean en Oaxaca pan de muerto para las mascotas que ya no están

En Oaxaca, pan de muerto para mascotas que ya no están. Foto: José de Jesús Cortés.

Panadería en el estado de Oaxaca se ha vuelto reconocida por hornear pan de muerto dedicado a aquellas mascotas, perros y gatos, que ya no están con nosotros. Cabe señalar que este 27 de octubre está dedicado a recordarlas en la ofrenda del Día de Muertos.

Hornean pan de muerto dedicado a mascotas en Oaxaca

En México, se volvió costumbre este 27 de octubre, recordar a las mascotas que han fallecido y cuya esencia queda amorosamente en cada hogar donde habitaron.

En Mitla, Oaxaca, la famosa Panadería del Centro es conocida por elaborar el pan pintado de Día de Muertos, y ahora también por elaborar piezas para honrar a los gatos y perros que ya no están con nosotros.

“Ellas también forman parte de nuestras familias, son también seres queridos que cuando mueren también se les extraña, entonces en el altar ya se ponen las fotos de los perritos, de los gatos y entonces nosotros hacemos el pan decorado ya personalizado“, comenta Wendy Quero, panadera Artesanal de Panadería del Centro.

¿Cómo crean este pan de muerto?

Daniel es parte de los artistas mitleños que decoran con sus manos e imaginación los panes de muerto con el betún que entrelazan sobre el pan que utilizan como lienzo.

Empezó con la tradición desde los 8 años y hoy, a los 14 años de edad, dibuja también infinidad de mascotas sobre el pan.

Por ejemplo, le encargaron dibujar un gato, y con su habilidad creativa, lo dejó plasmado en el pan que será colocado en el altar de las mascotas.

“Pues la verdad que es muy bonito implementar a nuestras mascotas que ya no están con nosotros, pues así recordarlas cada año, y pues la verdad si hacen falta en la familia porque pues recordamos todo lo que vivimos con nuestras mascotas”, señala Daniel Sosa, panadero artesanal de Mitla.

La Panadería del Centro llega a producir diariamente entre 2 mil y 3 mil piezas de pan, y la labor comienza desde el 13 de octubre cuando comienzan los pedidos de su fiel clientela de Mitla, Ciudad de México y Estados Unidos, donde se va el 80% de lo producido.

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