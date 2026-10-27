El voto latino en Arizona y California: el bloque que puede inclinar la balanza

Ambos estados suman más de 10 millones de hispanos con derecho a votar. Foto: AFP

California y Arizona suman más de 10 millones de hispanos con derecho a votar, un electorado que puede pesar tanto en la elección de gobernador como en la lucha por el control de la Cámara de Representantes. Solo en California, se concentran 8.7 millones de votantes hispanos, el 33% de su electorado, y en Arizona alrededor de 1.4 millones, el 25%, según el Pew Research Center.

Ese peso llega a las elecciones intermedias del 3 de noviembre con un electorado latino que se inclina hacia los demócratas en todo el país. De acuerdo con una encuesta nacional del mismo centro, 51% de los votantes latinos registrados apoya a ese partido para la Cámara y 24% a los republicanos. Además, la aprobación de Trump entre estos votantes bajó a 24%. En cada estado, sin embargo, ese voto cumple un papel distinto.

En Arizona, el electorado latino es más pequeño, pero se mueve en contiendas que se definen por muy pocos votos. California, en cambio, tiene la mayor cantidad de votantes hispanos del país, y su influencia se juega sobre todo en distritos del Congreso que un mapa nuevo volvió competitivos.

¿Por qué el voto latino puede decidir Arizona?

La contienda entre Katie Hobbs y Andy Biggs por la gubernatura es la más visible del estado. La demócrata busca reelegirse frente al republicano, y las encuestas entre votantes latinos le dan una ventaja amplia, aunque con distancias distintas y desde orientaciones diferentes:

La firma Equis Research, alineada con los demócratas, consultó a 400 latinos entre el 1 y el 9 de septiembre. Encontró que Hobbs aventaja a Biggs por 30 puntos entre los votantes latinos probables , mientras que entre todos los votantes probables del estado la ventaja es de 49% contra 43%. En ese mismo sondeo, los demócratas tienen 56% del voto latino para la Cámara contra 32% de los republicanos, y 64% de los latinos desaprueba a Trump.

, mientras que entre todos los votantes probables del estado la ventaja es de 49% contra 43%. En ese mismo sondeo, los demócratas tienen 56% del voto latino para la Cámara contra 32% de los republicanos, y 64% de los latinos desaprueba a Trump. La organización latina sin fines de lucro UnidosUS encargó una encuesta a un equipo bipartidista, formado por BSP Research y Shaw & Co. Research, que entrevistó a 400 latinos entre el 27 de abril y el 14 de mayo. Ese sondeo dio a Hobbs 52% contra 21% de Biggs, con 28% de indecisos. Además, 19% de los latinos que votaron por Trump en 2024 dijo que no lo volvería a hacer.

¿Cómo pesa el voto latino en la Cámara de Representantes?

Los votos pueden pesar todavía más en la Cámara de Representantes. En el distrito 6, que Trump ganó por menos de un punto en 2024 según el Cook Political Report, la demócrata JoAnna Mendoza aventaja por dos puntos al republicano Juan Ciscomani, que busca reelegirse. En el distrito 1, el demócrata Amish Shah supera por un punto al republicano Jay Feely.

Esas cifras corresponden a sondeos de Noble Predictive Insights, una encuestadora de Arizona que se describe como no partidista, y fueron publicadas por The Center Square. Ambas contiendas están en empate técnico, por lo que un margen pequeño de votos latinos puede definir quién se queda con cada escaño. UnidosUS también encontró que 35% de los votantes latinos de Arizona se sumó al padrón en los últimos cuatro años, un grupo nuevo que los dos partidos buscan atraer.

El voto latino puede influir en las elecciones intermedias de Estados Unidos del 3 de noviembre. Conoce los estados clave, las contiendas al Congreso y qué temas preocupan a votantes hispanos en 2026 rumbo a las urnas.

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California, el mayor electorado latino del país, se disputa distrito por distrito

En la gubernatura, el demócrata Xavier Becerra encabeza los sondeos más recientes para gobernador frente al republicano Steve Hilton. El Instituto de Estudios Gubernamentales de la Universidad de California en Berkeley levantó del 15 al 20 de septiembre una encuesta universitaria que se define como no partidista. Entre los votantes latinos probables, Becerra obtuvo 58% contra 32% de Hilton, con 10% de indecisos, un resultado casi igual al de todo el estado, donde la ventaja fue de 58% contra 33%.

La pelea más cerrada está en la Cámara. En noviembre de 2025, los votantes aprobaron la Proposición 50, que redibujó los distritos del estado y abrió a los demócratas la posibilidad de quitarles hasta cinco escaños a los republicanos, de acuerdo con KQED. En los distritos donde los latinos son mayoría de quienes pueden votar, la medida obtuvo 73% de los votos, frente al 59% que logró Kamala Harris ahí en 2024, según un análisis de CalMatters.

Uno de los distritos que más atención recibe es el 22, en el Valle Central. Ahí el republicano David Valadao, que busca reelegirse, enfrenta al demócrata Randy Villegas, en una zona donde casi tres cuartas partes de los residentes son latinos, de acuerdo con Turn to 23. Con el mapa nuevo, Trump habría ganado ese distrito por menos de dos puntos, y seis de cada 10 de sus residentes están inscritos en Medi-Cal, el programa de salud pública del estado.

¿Qué temas movilizan a los votantes latinos en ambos estados?

El bolsillo pesa más que cualquier otro asunto en los dos estados. En California, 71% de los latinos considera muy importante la postura de los candidatos sobre el costo de vida, frente a 65% de los votantes probables de todo el estado, según el Instituto de Políticas Públicas de California (PPIC), un centro de investigación que se define como no partidista. En Arizona, el costo de vida es la principal preocupación para 57% de los latinos en el sondeo de UnidosUS y para 43% en el de Equis.

Las encuestas repiten varias preocupaciones que golpean con más fuerza a las familias latinas:

Precios. En California, 68% de los latinos dice que el alza de precios le ha causado dificultades económicas, frente a 52% de los blancos

En California, 68% de los latinos dice que el alza de precios le ha causado dificultades económicas, frente a 52% de los blancos Vivienda. 52% de los latinos de California dice que el costo de la vivienda presiona sus finanzas, y en Arizona la vivienda aparece entre los cuatro temas principales para 25% de los latinos

52% de los latinos de California dice que el costo de la vivienda presiona sus finanzas, y en Arizona la vivienda aparece entre los cuatro temas principales para 25% de los latinos Salud. 75% de los latinos de California considera que garantizar el acceso a la atención médica es responsabilidad del gobierno federal, un tema que también pesa en distritos como el 22

75% de los latinos de California considera que garantizar el acceso a la atención médica es responsabilidad del gobierno federal, un tema que también pesa en distritos como el 22 Inmigración. En Arizona, 44% de los latinos dice que en su comunidad se teme que las autoridades migratorias acosen o detengan a personas aunque sean ciudadanos o residentes legales

Junto a esas preocupaciones aparece un sentido de comunidad que también empuja a votar. Según UnidosUS, 49% de los latinos de Arizona vota más por apoyar a su comunidad que por respaldar a un candidato en particular.

¿Qué conviene revisar antes del 3 de noviembre?

En California, el mapa de la Proposición 50 cambió los límites de los distritos del Congreso, así que muchos votantes encuentran en su boleta a candidatos distintos a los de 2024. La oficina electoral de cada condado informa a qué distrito pertenece cada domicilio, y la guía para el votante latino en California reúne los plazos y las formas de votar.

En ambos estados, solo los ciudadanos estadounidenses pueden votar en elecciones federales, y una solicitud de ciudadanía pendiente en USCIS no permite votar, aunque el trámite esté por resolverse. Quienes ya están inscritos pueden confirmar con anticipación que su registro sigue activo, sobre todo si hay inconsistencias en los datos de ciudadanía del registro de votante.

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