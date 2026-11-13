Congreso de EE. UU. convoca a Jensen Huang, ex-CEO de Nvidia, por infidelidad con espía china

Nvidia. Foto: AFP

Jensen Huang, el exdirector general de Nvidia, hasta hace poco la compañía más valiosa del mundo, fue convocado para diciembre a testificar ante una comisión del Congreso de Estados Unidos para explicar su relación con una presunta espía china que forzó su dimisión.

“Los informes recientes generan serias preocupaciones sobre nuestra seguridad nacional y la protección de la tecnología sensible de Estados Unidos”, escribió el jueves en X el senador republicano Tim Scott, quien pidió la comparecencia el 3 de diciembre de Huang y el secretario de Comercio, Howard Lutnick, ante la Comisión de Banca del Senado, que preside.

Esta iniciativa se suma a la petición de tres comisiones de la Cámara de Representantes para entrevistar a puerta cerrada a Huang, de 63 años, el 1 de diciembre, bajo amenaza de citación judicial.

Megaspeed ayudó a empresas chinas

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, culpó el viernes al Departamento de Comercio por no haber incluido en una lista negra a Megaspeed, la empresa singapurense en el centro del escándalo.

Se sospecha que Megaspeed ayuda a empresas chinas a eludir los controles de exportación de Estados Unidos, comprando chips de Nvidia para sus centros de datos en el sudeste asiático y enviándolos a China, donde los modelos más avanzados están prohibidos. Está siendo investigada.

En declaraciones a CNBC, Bessent dijo que el Tesoro, el Departamento de Defensa, la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos y el Departamento de Estado habían respaldado la inclusión de Megaspeed en la lista negra comercial de Washington “durante meses”.

“Pero Comercio tiene el lápiz (la decisión)”, dijo Bessent.

“Tendrán que preguntarles a ellos sobre sus procesos internos”, expresó al manifestarse “frustrado” porque el presidente Donald Trump “dejó muy claro que China no debía recibir ningún chip de Nvidia por encima de los H100”, una de las categorías del diseñador.

“Cualquier fuga es muy frustrante porque perjudica a nuestras grandes empresas y, en la carrera de la IA, les da a los chinos una ventaja”, afirmó.

La infidelidad de Huang siendo CEO de Nvidia

Huang, casado desde hace más de 40 años, reconoció el domingo una relación extramatrimonial.

Según la prensa tenía una relación con Alice Huang, ex directora gerente de Megaspeed.

Los servicios de inteligencia estadounidenses sospechan que la mujer trabajaba para el Ministerio de Seguridad del Estado chino, algo que Pekín niega.

Huang, ciudadana china, no tiene ningún parentesco con el exdirector general de Nvidia.

Las autoridades de Singapur, donde tenía la sede Megaspeed, anunciaron que prohibieron en febrero a Alice Huang regresar al país porque no dio explicaciones suficientes sobre su gestión en la compañía. Sin embargo no la investigación por espionaje.

El miércoles, The New York Times informó de una segunda relación extramatrimonial del ex CEO, con Kimberly Powell, vicepresidenta de Nvidia para el sector médico.

Tras el anuncio de la dimisión de Huang el jueves, Nvidia anunció que la directora financiera de la compañía, Colette Kress, ocupará su cargo de manera interna.

El empresario, nacido en Taiwán y residente en Estados Unidos desde su infancia, cofundó Nvidia y se dirigió a la compañía durante 33 años.

Bajo su liderazgo, sus procesadores, diseñados inicialmente para los gráficos de videojuegos, se han convertido en un componente esencial para entrenar y ejecutar sistemas de inteligencia artificial.

” Día negro” para la IA

Huang es el mayor accionista individual de Nvidia, con una participación alrededor del 3,6%, según la empresa.

El empresario era además un asesor informal del presidente Trump en IA y llevaba años presionando a la administración estadounidense contra las restricciones a la venta a China de chips avanzados por motivos de seguridad nacional.

Pekín lleva años denunciando esta política de restricción de ventas y el viernes volvió a criticarla.

El caso se enmarca en la pugna entre Estados Unidos y China por el dominio de una industria considerada la próxima revolución industrial, y ha sacudido el sector de la IA.

La dimisión de Huang supone “un día negro para Nvidia y para la industria tecnológica estadounidense”, según el analista Dan Ives, del banco de inversión Yorkville.

Consultado sobre si podría haber dimitido, Trump dijo que dependería de las circunstancias. “Si la mujer era una espía, sí. Si la mujer no era una espía, quizás sería diferente”, afirmó en una entrevista.

“Hablé con él ayer. Está pasando por un infierno. Lo que más le duele es su esposa y su familia”, añadió.