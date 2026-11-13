¡Alerta en Baja California! Habilitan refugios por fuertes lluvias

Baja California habilitó refugios temporales por lluvias fuertes. Foto: Cuartoscuro

Autoridades de Baja California habilitaron refugios temporales ante el pronóstico de lluvias, fuertes rachas de viento y oleaje elevado que afectarán distintas regiones del estado entre el jueves 12 y el sábado 14 de noviembre. La gobernadora Marina del Pilar Ávila informó que las condiciones meteorológicas tendrán mayor impacto este viernes 13, principalmente en la zona costera sur, por lo que pidió a la población tomar precauciones y consultar la ubicación de los espacios disponibles para resguardarse.

Los municipios que podrían registrar precipitaciones son San Quintín, Ensenada, Tijuana, Playas de Rosarito y Tecate. Además de las lluvias, se esperan vientos de hasta 50 kilómetros por hora, temperaturas bajas en zonas serranas y oleaje elevado en las costas.

Familias bajacalifornianas, les comparto que durante la noche de este jueves 12 de noviembre comenzará a aumentar la nubosidad, con pronóstico de lluvias durante la madrugada y mañana del viernes en San Quintín, Ensenada, Tijuana, Playas de Rosarito y Tecate.



También se esperan… — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) November 12, 2026

Cinco municipios de Baja California, bajo pronóstico de lluvias

De acuerdo con la información compartida por la gobernadora, la nubosidad comenzó a incrementarse durante la noche del jueves y las precipitaciones estaban previstas para la madrugada y mañana de este viernes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también pronosticó lluvias fuertes en Ensenada y San Quintín, así como chubascos en otros municipios de Baja California, con condiciones que podrían extenderse hasta el sábado 14 de noviembre.

Protección Civil estatal advirtió que el viernes sería la jornada con mayor impacto por este sistema meteorológico, especialmente en la zona costera sur de la entidad.

Las autoridades recomendaron mantenerse atentos a los avisos oficiales, debido a que la intensidad de las precipitaciones puede generar condiciones de riesgo en caminos, zonas bajas y áreas cercanas a cauces de agua.

¿Dónde están los refugios temporales habilitados en Baja California?

Ante el pronóstico de lluvias, el Gobierno estatal difundió un mapa con la ubicación de los refugios temporales disponibles para las familias que necesiten resguardarse y que se puede consultar en la cuenta de X de Marina del Pilar.

La recomendación es identificar con anticipación el espacio más cercano y acudir a él si las condiciones en la vivienda o en los alrededores representan algún peligro.

Los refugios forman parte de las medidas preventivas para atender a la población ante posibles afectaciones por las precipitaciones y otros efectos del fenómeno meteorológico.

La gobernadora Marina del Pilar pidió a las familias de Baja California consultar el mapa difundido por las autoridades y seguir las indicaciones de Protección Civil. También recordó que el número 911 está disponible para reportar emergencias.

Vientos de 50 km/h y oleaje elevado: recomendaciones de Protección Civil

Las lluvias no serán el único factor de riesgo. El pronóstico contempla rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, oleaje elevado en el litoral y bajas temperaturas en las zonas montañosas.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron:

Conducir con precaución y reducir la velocidad cuando haya lluvia o poca visibilidad

No intentar cruzar arroyos, cauces ni calles inundadas

Evitar acercarse al mar o ingresar al agua mientras persista el oleaje elevado

Mantenerse alejados de zonas donde puedan presentarse inundaciones

Consultar los avisos de Protección Civil de Baja California

Ubicar el refugio temporal más cercano en caso de necesitarlo

Protección Civil también pidió no confiarse ante la aparente disminución de las lluvias, pues las condiciones pueden cambiar durante el desarrollo del sistema meteorológico.

Las autoridades estatales mantienen el llamado a la prevención, principalmente para quienes viven en zonas costeras, áreas bajas o comunidades cercanas a arroyos. Ante cualquier situación de riesgo, la población puede solicitar apoyo a través del 911.

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