Tips de Condusef para hacer compras inteligentes este Buen Fin 2026

Se recomienda priorizar el ahorro o pago de deudas. Foto: Cuartoscuro

El Buen Fin 2026 se realizará del viernes 13 al martes 17 de noviembre, por lo que es importante seguir algunas recomendaciones para hacer compras inteligentes y no endeudarse.

Más de 200 mil negocios registrados ofrecerán promociones y descuentos que generan la tentación de comprar. Algunos trabajadores, como los del Gobierno Federal, recibirán un adelanto de su aguinaldo en estas fechas.

Sin embargo, es importante planear gastos y no agotar el dinero durante el Buen Fin, ya que en diciembre suelen ocurrir otros gastos como regalos, celebraciones, viajes y entre otros.

Ante esto, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) destacó que una oferta solo es buena si realmente se necesita el producto, si se puede pagar y no pone en riesgo las finanzas.

Como parte de sus recomendaciones para compras inteligentes en el Buen Fin 2026, la dependencia invita a que te preguntes:

¿Lo necesito o simplemente me gustó el descuento?

¿Ya tenía planeada esta compra?

¿El precio realmente es menor que antes?

¿Puedo pagarlo sin comprometer mis gastos prioritarios?

Si uso tarjeta de crédito, ¿podré pagar el total de la deuda?

La Condusef exhorta a no dejar que una promoción se convierta en una “deuda de terror que te persiga durante los próximos meses”.

Recomendaciones de la Condusef

De igual forma, la dependencia hizo las siguientes recomendaciones para evitar deudas y hacer compras inteligentes en el Buen Fin 2026:

Divide tu aguinaldo : antes de pensar qué comprar, dale un destino a tu dinero y divídelo conforme a tus prioridades.

: antes de pensar qué comprar, dale un destino a tu dinero y divídelo conforme a tus prioridades. Gasta primero en lo necesario: aparta tu dinero para gastos inevitables como servicios, colegiaturas, pagos pendientes, mantenimiento, seguros u otro compromiso.

aparta tu dinero para gastos inevitables como servicios, colegiaturas, pagos pendientes, mantenimiento, seguros u otro compromiso. Usa una parte en liquidar deudas : Si tienes deudas que generen altos intereses, usa una parte del aguinaldo en reducirlas o liquidarlas.

: Si tienes deudas que generen altos intereses, usa una parte del aguinaldo en reducirlas o liquidarlas. Fondo de emergencia : asigna una parte para tu fondo de emergencia si todavía no tienes con uno suficiente para tus necesidades

: asigna una parte para tu fondo de emergencia si todavía no tienes con uno suficiente para tus necesidades Planifica para el futuro: puedes usar este dinero anticipado en ahorrar para un proyecto, invertir, hacer alguna aportación voluntaria a tu Afore o comenzar un ahorro para una meta específica.

Guía para hacer compras responsables

La Condusef resaltó que tener unas finanzas sanas no significa prohibirse el gasto. Se puede destinar una cantidad para regalos, celebraciones u otros goces durante esta temporada. La clave es no gastar primero y preguntarte después qué harás con lo que queda.

Para esta semana del Buen Fin 2026, la dependencia recomienda:

Hacer una lista donde definas qué necesitas antes de revisar promociones.

donde definas qué necesitas antes de revisar promociones. Compara precios : No te quedes con el porcentaje de descuento; revisa el precio final y compara en distintos establecimientos.

: No te quedes con el porcentaje de descuento; revisa el precio final y compara en distintos establecimientos. Revisa las condiciones : lee las letras pequeñas de promociones, Meses Sin Intereses (MSI), bonificaciones y descuentos.

: lee las letras pequeñas de promociones, Meses Sin Intereses (MSI), bonificaciones y descuentos. Cuida tu tarjeta de crédito : recuerda que cada compra se suma a tus compromisos mensuales.

: recuerda que cada compra se suma a tus compromisos mensuales. No compres por presión: s i una oferta te obliga a decidir inmediatamente, tómate un momento para pensar.

i una oferta te obliga a decidir inmediatamente, tómate un momento para pensar. Compra en sitios seguros : verifica que la página sea legítima, revisa sus políticas de compra y evita proporcionar información financiera en sitios sospechosos.

: verifica que la página sea legítima, revisa sus políticas de compra y evita proporcionar información financiera en sitios sospechosos. Guarda tus comprobantes: conserva tickets, facturas, confirmaciones de compra y garantías por si necesitas hacer alguna aclaración.

conserva tickets, facturas, confirmaciones de compra y garantías por si necesitas hacer alguna aclaración. Desconfía de ofertas demasiado buenas: un precio sorprendentemente bajo puede ser una señal de alerta.

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