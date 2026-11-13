Calendario de SIAPA con cortes de agua del 13 al 15 de noviembre por tandeos en Jalisco

Tandeos del SIAPA este fin de semana Foto: Cuartoscuro

El SIAPA mantendrá los tandeos de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) durante el fin de semana del 13 al 15 de noviembre de 2026. El programa de rotación contempla suspensiones del suministro en distintas colonias de Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque y Tonalá.

De acuerdo con el calendario, este viernes 13 de noviembre los cortes están programados en las zonas 1, 3 y 6; el sábado 14 corresponderán a las zonas 4, 6 y 7, mientras que el domingo 15 alcanzarán las zonas 1, 2, 4, 6 y 7.

¿Qué colonias tendrán cortes de agua el viernes 13 de noviembre?

Este viernes, las suspensiones están programadas en las zonas 1, 3 y 6.

Zona 1

18 de Marzo

Americana

Centro Guadalajara

Colón

Colón Industrial

Del Sur

Jardines de la Cruz

Jardines de la Cruz 2.ª Sección

Lafayette

Mexicaltzingo

Moderna

Villas de la Cruz

Ampliación del Sur

Zona 3

Academias

Agua Azul

Agustín Yáñez

Álamo Industrial

Antigua Penal de Oblatos

Arandas

Atlas

Balcones de Oblatos

Barajas Villaseñor

Batallón de San Patricio

Belisario Domínguez

Blanco y Cuéllar

Bosque de la Cantera

Bosques del Boulevard

Circunvalación Belisario

Circunvalación Oblatos

Cuauhtémoc

El Hormiguero

El Mirador

El Porvenir

El Rosario

Electricistas

Exhacienda Oblatos

Federalismo

General Real

Guadalajara Oriente

Hermosa Provincia

Huentitán el Alto, Zona 4

Independencia Oriente

Industria

Jardín de los Escritores

Jardín de los Poetas

Jardín de San Francisco

Jardines de Guadalupe

Jardines de la Paz

Jardines de Santa Isabel

Jardines del Nilo

Jardines del Rosario

La Aurora

La Cantera

Zona 6

Nueva España

Observatorio

Parques Colón

Polanquito

Providencia

Residencial del Parque

Revolucionaria

Rinconada del Valle

Rojas Ladrón de Guevara

Sagrada Familia

San Bernardo

San Miguel de Mezquitán

San Rodolfo

Santa Mónica

Santa Teresita

Vallarta Cuauhtémoc

Vallarta Sur

Villa Vicente Guerrero

Villaseñor

Alcalde Barranquitas

Americana

Arboledas del Sur

Arcos Vallarta

Balcones del Cuatro

Capilla de Jesús

Centro Barranquitas

Centro Guadalajara

Chapultepec Country

Circunvalación Metro

Circunvalación Vallarta

Colinas de San Javier

Del Trabajo CTM

Echeverría 3.ª Sección

El Carmen

El Retiro

El Rosarito

Fraccionamiento Independencia

Fraccionamiento Jardines del Sauz

Fraccionamiento Parques Colón

Independencia

Jardines de Atemajac

Jardines de Guadalupe

Jardines de los Arcos

Jardines del Country

Jardines del Sauz

Jesús García

La Normal

Ladrón de Guevara

Lafayette

Las Conchas

Lázaro Cárdenas

Loma Linda

Los Colorines

Manuel Ávila Camacho

Mezquitán

Mezquitán Country

Miraflores

Niños Héroes

¿Qué colonias tendrán cortes de agua el sábado 14 de noviembre?

Para el sábado, el programa contempla suspensiones en las zonas 4, 6 y 7. Las afectaciones de la zona 4 abarcan colonias de Tonalá y Tlaquepaque.

Zona 4 – Tonalá

Adobera Chica

Agua Blanca

Agua Escondida

Alameda

Altos Tonalá

Arroyo de Enmedio

Balcones del Rosario

Ciudad Aztlán

Colinas de Santa Cruz

Colinas de Tonalá

El Doradito

El Moral

El Ocotillo

El Pedregal de Santa Martha

El Rosario

El Vado

Fraccionamiento Cañada Real

Fraccionamiento Las Palmas

Fraccionamiento San Miguel la Punta

Fuentes del Nilo

Hacienda Real

Hacienda San Francisco

Hipódromo

Jauja

José Vasconcelos

La Artesana

La Gigantera

La Guadalupana

La Puerta

Las Huertas

Lomas del Camichín

Los Camichines II

Los Pocitos

Las Pilitas

Nueva Aurora Residencial

Paseo de la Cañada

Paseo Puente Viejo

Puertas del Rosario

Puesta del Sol

Quinta Catalina

Rinconada de los Naranjos

Rinconada del Árbol

San Francisco de la Soledad

Santa Cruz de las Huertas

Santa Isabel

Santa Paula

Valle de los Leones

Vistas del Pedregal

Zona 4 – Tlaquepaque

Álvaro Obregón

Arboledas de San Martín

Centro Comercial Camichines

El Canelo

El Cerrito

El Morito

El Órgano

El Puente

Fraccionamiento Residencial Arrayanes

Fraccionamiento Revolución

Francisco Silva Romero

Haciendas de San Martín

Haciendas San Pedro

Jardines del Órgano

La Arena

La Floresta

Lomas del Tapatío

López Mateos

Los Puestos

Los Santibáñez

Plan de las Flores

Plan de Oriente

Residencial El Tapatío

Rinconada de los Encinos

San Juan

San Martín de las Flores de Abajo

San Martín de las Flores de Arriba

San Pedrito

Tateposco

Valle del Paraíso

Las zonas 6 y 7 también tendrán suspensiones este sábado. La lista de la zona 6 es la misma que se detalla en el apartado del viernes.

Zona 7 – Guadalajara

Álamo Industrial

Arboledas

Centro Comercial La Placita

Centro Guadalajara

Echeverría

El Campamento y Las Casetas

El Deán

El Embarcadero

El Manantial

Ferrocarril

Ferrocarrilera

Higuerillas

La Aurora

La Duraznera

La Nogalera

Miravalle

Tlaquepaque

Valle del Álamo

Zona Industrial

¿Qué colonias tendrán cortes de agua el domingo 15 de noviembre?

El domingo será uno de los días con más zonas contempladas en el programa de rotación, pues las suspensiones están previstas en los sectores 1, 2, 4, 6 y 7.

Las colonias de la zona 1 son las enlistadas para el viernes. Las correspondientes a las zonas 4, 6 y 7 son las mismas que aparecen en los apartados anteriores. A ellas se suman las siguientes colonias de la zona 2 de Guadalajara:

Agua Azul

Ampliación Providencia

Analco

Barragán y Hernández

Beatriz Hernández

Campesina Sur

Campesina Zona 4

Del Periodista

El Real

El Zalate

General Real

González Gallo

La Divina Providencia

La Perla

Las Conchas

Lomas de San Eugenio

Lomas del Gallo

Los Arrayanes

Los Tulipanes

Medrano

Nuevo Fraccionamiento

Obrera Zona 5

Olímpica

Quinta Velarde

Ramón López Velarde

Revolución

Sagrado Corazón

San Carlos

San Felipe 2.ª Sección

San Juan de Dios

Unidad Habitacional Pablo Valdez

Unidad Modelo

Universitaria

Valentín Gómez Farías

¿Dónde consultar si tu colonia tendrá agua?

El SIAPA cuenta con un mapa y un buscador para que las personas usuarias identifiquen la zona de rotación correspondiente a su domicilio y consulten posibles modificaciones en el suministro.

Para reportar problemas con el suministro o solicitar información, los usuarios pueden comunicarse a SIAPATEL, al número 073, o mediante SIAPABOT, por WhatsApp al 33 5164 4440.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

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