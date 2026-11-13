Calendario de SIAPA con cortes de agua del 13 al 15 de noviembre por tandeos en Jalisco
El SIAPA recomienda almacenar agua con anticipación y consultar el mapa oficial para identificar la zona de rotación de cada domicilio.
El SIAPA mantendrá los tandeos de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) durante el fin de semana del 13 al 15 de noviembre de 2026. El programa de rotación contempla suspensiones del suministro en distintas colonias de Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque y Tonalá.
De acuerdo con el calendario, este viernes 13 de noviembre los cortes están programados en las zonas 1, 3 y 6; el sábado 14 corresponderán a las zonas 4, 6 y 7, mientras que el domingo 15 alcanzarán las zonas 1, 2, 4, 6 y 7.
¿Qué colonias tendrán cortes de agua el viernes 13 de noviembre?
Este viernes, las suspensiones están programadas en las zonas 1, 3 y 6.
Zona 1
- 18 de Marzo
- Americana
- Centro Guadalajara
- Colón
- Colón Industrial
- Del Sur
- Jardines de la Cruz
- Jardines de la Cruz 2.ª Sección
- Lafayette
- Mexicaltzingo
- Moderna
- Villas de la Cruz
- Ampliación del Sur
Zona 3
- Academias
- Agua Azul
- Agustín Yáñez
- Álamo Industrial
- Antigua Penal de Oblatos
- Arandas
- Atlas
- Balcones de Oblatos
- Barajas Villaseñor
- Batallón de San Patricio
- Belisario Domínguez
- Blanco y Cuéllar
- Bosque de la Cantera
- Bosques del Boulevard
- Circunvalación Belisario
- Circunvalación Oblatos
- Cuauhtémoc
- El Hormiguero
- El Mirador
- El Porvenir
- El Rosario
- Electricistas
- Exhacienda Oblatos
- Federalismo
- General Real
- Guadalajara Oriente
- Hermosa Provincia
- Huentitán el Alto, Zona 4
- Independencia Oriente
- Industria
- Jardín de los Escritores
- Jardín de los Poetas
- Jardín de San Francisco
- Jardines de Guadalupe
- Jardines de la Paz
- Jardines de Santa Isabel
- Jardines del Nilo
- Jardines del Rosario
- La Aurora
- La Cantera
Zona 6
- Nueva España
- Observatorio
- Parques Colón
- Polanquito
- Providencia
- Residencial del Parque
- Revolucionaria
- Rinconada del Valle
- Rojas Ladrón de Guevara
- Sagrada Familia
- San Bernardo
- San Miguel de Mezquitán
- San Rodolfo
- Santa Mónica
- Santa Teresita
- Vallarta Cuauhtémoc
- Vallarta Sur
- Villa Vicente Guerrero
- Villaseñor
- Alcalde Barranquitas
- Americana
- Arboledas del Sur
- Arcos Vallarta
- Balcones del Cuatro
- Capilla de Jesús
- Centro Barranquitas
- Centro Guadalajara
- Chapultepec Country
- Circunvalación Metro
- Circunvalación Vallarta
- Colinas de San Javier
- Del Trabajo CTM
- Echeverría 3.ª Sección
- El Carmen
- El Retiro
- El Rosarito
- Fraccionamiento Independencia
- Fraccionamiento Jardines del Sauz
- Fraccionamiento Parques Colón
- Independencia
- Jardines de Atemajac
- Jardines de Guadalupe
- Jardines de los Arcos
- Jardines del Country
- Jardines del Sauz
- Jesús García
- La Normal
- Ladrón de Guevara
- Lafayette
- Las Conchas
- Lázaro Cárdenas
- Loma Linda
- Los Colorines
- Manuel Ávila Camacho
- Mezquitán
- Mezquitán Country
- Miraflores
- Niños Héroes
¿Qué colonias tendrán cortes de agua el sábado 14 de noviembre?
Para el sábado, el programa contempla suspensiones en las zonas 4, 6 y 7. Las afectaciones de la zona 4 abarcan colonias de Tonalá y Tlaquepaque.
Zona 4 – Tonalá
- Adobera Chica
- Agua Blanca
- Agua Escondida
- Alameda
- Altos Tonalá
- Arroyo de Enmedio
- Balcones del Rosario
- Ciudad Aztlán
- Colinas de Santa Cruz
- Colinas de Tonalá
- El Doradito
- El Moral
- El Ocotillo
- El Pedregal de Santa Martha
- El Rosario
- El Vado
- Fraccionamiento Cañada Real
- Fraccionamiento Las Palmas
- Fraccionamiento San Miguel la Punta
- Fuentes del Nilo
- Hacienda Real
- Hacienda San Francisco
- Hipódromo
- Jauja
- José Vasconcelos
- La Artesana
- La Gigantera
- La Guadalupana
- La Puerta
- Las Huertas
- Lomas del Camichín
- Los Camichines II
- Los Pocitos
- Las Pilitas
- Nueva Aurora Residencial
- Paseo de la Cañada
- Paseo Puente Viejo
- Puertas del Rosario
- Puesta del Sol
- Quinta Catalina
- Rinconada de los Naranjos
- Rinconada del Árbol
- San Francisco de la Soledad
- Santa Cruz de las Huertas
- Santa Isabel
- Santa Paula
- Valle de los Leones
- Vistas del Pedregal
Zona 4 – Tlaquepaque
- Álvaro Obregón
- Arboledas de San Martín
- Centro Comercial Camichines
- El Canelo
- El Cerrito
- El Morito
- El Órgano
- El Puente
- Fraccionamiento Residencial Arrayanes
- Fraccionamiento Revolución
- Francisco Silva Romero
- Haciendas de San Martín
- Haciendas San Pedro
- Jardines del Órgano
- La Arena
- La Floresta
- Lomas del Tapatío
- López Mateos
- Los Puestos
- Los Santibáñez
- Plan de las Flores
- Plan de Oriente
- Residencial El Tapatío
- Rinconada de los Encinos
- San Juan
- San Martín de las Flores de Abajo
- San Martín de las Flores de Arriba
- San Pedrito
- Tateposco
- Valle del Paraíso
Las zonas 6 y 7 también tendrán suspensiones este sábado. La lista de la zona 6 es la misma que se detalla en el apartado del viernes.
Zona 7 – Guadalajara
- Álamo Industrial
- Arboledas
- Centro Comercial La Placita
- Centro Guadalajara
- Echeverría
- El Campamento y Las Casetas
- El Deán
- El Embarcadero
- El Manantial
- Ferrocarril
- Ferrocarrilera
- Higuerillas
- La Aurora
- La Duraznera
- La Nogalera
- Miravalle
- Tlaquepaque
- Valle del Álamo
- Zona Industrial
¿Qué colonias tendrán cortes de agua el domingo 15 de noviembre?
El domingo será uno de los días con más zonas contempladas en el programa de rotación, pues las suspensiones están previstas en los sectores 1, 2, 4, 6 y 7.
Las colonias de la zona 1 son las enlistadas para el viernes. Las correspondientes a las zonas 4, 6 y 7 son las mismas que aparecen en los apartados anteriores. A ellas se suman las siguientes colonias de la zona 2 de Guadalajara:
- Agua Azul
- Ampliación Providencia
- Analco
- Barragán y Hernández
- Beatriz Hernández
- Campesina Sur
- Campesina Zona 4
- Del Periodista
- El Real
- El Zalate
- General Real
- González Gallo
- La Divina Providencia
- La Perla
- Las Conchas
- Lomas de San Eugenio
- Lomas del Gallo
- Los Arrayanes
- Los Tulipanes
- Medrano
- Nuevo Fraccionamiento
- Obrera Zona 5
- Olímpica
- Quinta Velarde
- Ramón López Velarde
- Revolución
- Sagrado Corazón
- San Carlos
- San Felipe 2.ª Sección
- San Juan de Dios
- Unidad Habitacional Pablo Valdez
- Unidad Modelo
- Universitaria
- Valentín Gómez Farías
¿Dónde consultar si tu colonia tendrá agua?
El SIAPA cuenta con un mapa y un buscador para que las personas usuarias identifiquen la zona de rotación correspondiente a su domicilio y consulten posibles modificaciones en el suministro.
Para reportar problemas con el suministro o solicitar información, los usuarios pueden comunicarse a SIAPATEL, al número 073, o mediante SIAPABOT, por WhatsApp al 33 5164 4440.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
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