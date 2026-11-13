Turismo rompe récord en México, pero caen 4.3% las llegadas y bajan ingresos del sector

Se reduce número de viajeros en avión que ingresa al país. Foto:Pexels/Getty Images

México alcanzó un récord de casi 75 millones de viajeros internacionales entre enero y septiembre de 2026. Sin embargo, las llegadas de turistas por avión disminuyeron 4.3%, mientras que el crecimiento de los ingresos turísticos perdió velocidad respecto al año anterior.

El contraste surge de las cifras presentadas este viernes 13 de noviembre por la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, y de los resultados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con la Secretaría de Turismo (Sectur), México recibió 74 millones 940 mil viajeros internacionales durante los primeros nueve meses del año, un incremento anual de 5.6%.

En ese periodo, el país captó 26 mil 96 millones de dólares por el gasto de viajeros internacionales, lo que también representa un máximo histórico.

No obstante, los indicadores muestran diferencias entre los segmentos turísticos, particularmente en las llegadas por vía aérea y el ritmo de crecimiento de los ingresos.

Imagen: Uno TV (IA)

Turismo aéreo cae 4.3% pese al récord de visitantes

Uno de los principales contrastes se encuentra en las llegadas de turistas internacionales por avión, segmento que registra una disminución acumulada.

Entre enero y septiembre de 2026, México recibió 15 millones 947 mil 624 turistas internacionales por vía aérea, una reducción de 4.3% respecto al mismo periodo de 2025.

Este comportamiento contrasta con el crecimiento de 3.8% en el número total de turistas internacionales, que alcanzó 35 millones 975 mil 580 personas.

La diferencia resulta relevante porque los visitantes que llegan por avión representan una parte importante de los ingresos turísticos del país.

De acuerdo con un análisis publicado por El Economista, este segmento genera aproximadamente 80% de las divisas turísticas.

Por ello, aunque México recibe más turistas internacionales en términos generales, la disminución de llegadas aéreas constituye uno de los principales desafíos del sector.

Ingresos turísticos crecen, pero pierden velocidad frente a 2025

Otro indicador que contrasta con los máximos históricos es el crecimiento del gasto de los viajeros internacionales.

Durante los primeros nueve meses de 2026, México recibió 26 mil 96 millones de dólares, un aumento anual de 1.4%.

Sin embargo, en el mismo periodo de 2025, el incremento había sido de 6.1%.

Esto significa que los ingresos turísticos continúan aumentando, pero a un ritmo menor que el registrado un año antes.

Una situación similar ocurre con el número de turistas internacionales.

Mientras que entre enero y septiembre de 2025 las llegadas crecieron 6.4%, en el mismo periodo de 2026 el incremento fue de 3.8%.

Los resultados muestran una desaceleración en el crecimiento turístico, aunque tanto las llegadas acumuladas como el gasto alcanzaron nuevos máximos nominales.

Septiembre registró menos viajeros internacionales, reveló el Inegi

Los resultados acumulados también contrastan con el comportamiento registrado durante septiembre, cuando disminuyó el número total de viajeros internacionales.

Como informó Uno TV el jueves 12 de noviembre, el Inegi documentó 7 millones 248 mil 583 entradas de viajeros internacionales durante septiembre de 2026.

La cifra representa una caída anual de 0.5%, equivalente a 37 mil 658 entradas menos respecto al mismo mes de 2025.

El descenso se concentró en los excursionistas internacionales, es decir, las personas que visitan México sin permanecer al menos una noche.

Este grupo registró una reducción de 3.1%, mientras que las llegadas de turistas internacionales aumentaron 2.7%.

Pese a la disminución en el número total de viajeros, el gasto realizado durante septiembre creció 5.7%, hasta alcanzar mil 943 millones 700 mil dólares.

Los resultados reflejan que el número de visitantes y el dinero que gastan no necesariamente evolucionan al mismo ritmo.

Turismo aéreo muestra recuperación durante septiembre

Aunque el acumulado anual registra una disminución de llegadas por avión, septiembre presentó un resultado distinto.

Durante ese mes ingresaron un millón 171 mil 373 turistas internacionales por vía aérea, un incremento anual de 1%.

El resultado interrumpió una racha de siete meses consecutivos de disminuciones interanuales en este segmento.

Además, el gasto promedio de los turistas no fronterizos que llegaron por avión alcanzó mil 188.9 dólares, un aumento de 7.1% respecto a septiembre de 2025.

Sin embargo, la recuperación mensual todavía no fue suficiente para revertir la caída acumulada de 4.3% registrada entre enero y septiembre.

Cruceros crecen mientras disminuyen las llegadas por avión

En contraste con el turismo aéreo, la actividad de cruceros registró incrementos durante los primeros nueve meses de 2026.

De acuerdo con Sectur, México recibió 8 millones 950 mil pasajeros de cruceros, un aumento de 12.3% respecto al mismo periodo del año anterior.

El gasto de este segmento alcanzó 778 millones de dólares, equivalente a un crecimiento anual de 16.3%.

Estas cifras muestran que los distintos segmentos del turismo internacional presentan comportamientos diferentes.

Mientras los cruceros registran aumentos en pasajeros e ingresos, las llegadas aéreas mantienen una disminución acumulada.

Así, los récords turísticos presentados por Josefina Rodríguez conviven con una caída del turismo aéreo y una desaceleración del crecimiento de los ingresos, de acuerdo con los indicadores oficiales correspondientes a enero-septiembre de 2026.

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