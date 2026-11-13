Manchester United le “roba” a Mauricio Pochettino a Estados Unidos: lo anuncian como su nuevo DT

Asumirá el mando del Manchester United la próxima semana. Foto: AFP

Mauricio Pochettino fue nombrado nuevo entrenador del Manchester United durante este viernes. A través de un comunicado el club inglés destacó su estilo ofensivo e intenso, así como su dedicación a la creación de equipos fuertes y cohesionados, además de su trayectoria en el desarrollo de jugadores.

“El club ha llegado a un acuerdo con la Federación de Fútbol de Estados Unidos para que Mauricio y su cuerpo técnico queden liberados una vez concluidas sus responsabilidades con la Selección Nacional Masculina de Estados Unidos”, destacó el posicionamiento del United.

E El argentino llegará para reemplazar a Michael Carrick, quien fue destituido este jueves después de que el Manchester United registrara su peor inicio de temporada en la Premier League en 40 años.

El equipo consiguió apenas una victoria en sus primeros 10 partidos y cayó hasta la zona de descenso.

Pochettino comenzará su etapa al frente del conjunto inglés el próximo 18 de noviembre, después de cumplir sus últimos compromisos con la selección estadounidense.

¿Cuál es la trayectoria de Mauricio Pochettino como entrenador?

Mauricio Pochettino comenzó su carrera como director técnico en 2009, al frente del Espanyol de Barcelona.

Posteriormente, dirigió al Southampton, equipo con el que consiguió un récord de puntos en la Premier League en 2014.

Uno de los capítulos más destacados de su carrera llegó con el Tottenham Hotspur, donde permaneció cinco temporadas completas.

Durante ese periodo, consiguió clasificar al equipo a la Liga de Campeones de la UEFA en cuatro temporadas consecutivas y lo llevó a su primera final del torneo en 2019.

En 2021, el argentino asumió la dirección técnica del Paris Saint-Germain, con el que ganó la Ligue 1, la Copa de Francia y el Trofeo de Campeones.

Dos años después llegó al Chelsea, antes de tomar las riendas de la Selección Nacional Masculina de Estados Unidos, equipo al que dirigió hasta los octavos de final del Mundial 2026.

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