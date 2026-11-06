Automóvil choca contra puestos de tianguis en la GAM; reportan lesionados

Zona de accidente. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Un automóvil chocó contra varios puestos en calles de la colonia Martín Carrera de la alcaldía Gustavo A. Madero; de manera extraoficial se reportan tres personas lesionadas.

Servicios de emergencia acudieron al lugar de los hechos, en el cruce de las calles General López de Santa Anna y Vicente Guerrero, para atender a los heridos. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) pidió a los automovilistas que eviten la zona y que tomen como alternativa vial: Av. Insurgentes y Eje 1 Oriente.

El percance automovilístico propició que un vehículo se impactara contra un negocio dedicado a la venta de carne.

Hasta la carnicería se metió uno de los autos accidentados en la colonia Martín Carrera en la GAM. @trafico889 pic.twitter.com/1NfEJqSeBA — Condorelampago312 (@luismiguelbaraa) November 6, 2026

¿Qué fue lo que ocurrió en el tianguis de la colonia Martín Carrera de la GAM?

De acuerdo con los primeros informes, el conductor de una camioneta avanzaba a exceso de velocidad y chocó contra los puestos del tianguis de la colonia Martín Carrera. Además, también se impactó contra un automóvil que a su vez terminó chocando contra un local comercial que quedó severamente dañado.

En la zona hay una fuerte movilización policíaca, paramédicos y elementos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) para atender la situación.

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