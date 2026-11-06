Sheinbaum confía en decisión de bajar tasa de intereses, pese a la inflación

Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó la decisión del Banco de México (Banxico) sobre reducir su tasa de interés, en un momento donde la inflación es del 3.62%.

Banxico redujo su tasa de referencia en 25 puntos base, para ubicarla en 6.25%. La medida tuvo efectos a partir de este viernes 6 de noviembre.

Al respecto, Claudia Sheinbaum dijo que analizarán el impacto de esta decisión, “pero lo que nos dice Hacienda es que no va a representar problemas”.

“Creo que era como la última baja que van a hacer en el corto plazo. Entonces vamos a ver, pues cuál es el impacto pero Banco de México es una institución que no toma las decisiones nada más por la opinión de tres personas, Banco de México es una institución grandísima que tienen analistas que revisan, que ven y con base en ello toman su decisión, entonces, pues vamos a esperar y confiamos en las decisiones que tomó.”

La decisión de Banxico

El banco central consideró viable bajar la tasa de interés debido al proceso de desinflación y que, actualmente, no se perciben presiones de demanda en la economía.

Asimismo, señaló que las condiciones de holgura económica ayudarían a que sea limitado el efecto de los movimientos del tipo de cambio en los precios.

Además, la Junta de Gobierno de Banxico consideró que fijar la tasa en un 6.25% por un tiempo prolongado ayudará a que la inflación converja a su meta, permitiendo enfrentar los retos macroeconómicos externos.

Banxico reportó que la inflación general pasó de 3.42 a 3.62% entre la primera quincena de septiembre y la primera de octubre de 2026.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.