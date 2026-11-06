Frida Sofía desmiente supuesto reencuentro con su mamá Alejandra Guzmán: “Sigue protegiendo a mi agresor”

Frida Sofia habla de su mamá Foto: Getty

Alejandra Guzmán presumió ante los medios un supuesto reencuentro con su hija, pero fue la propia Frida Sofía quien reveló que esto no había ocurrido.

Fue en un programa de entretenimiento donde el conductor Gustavo Adolfo Infante mostró una conversación con Frida, en la que ella aseguraba que dicho encuentro no ocurrió y que incluso se alejó porque su mamá sigue defendiendo a su presunto agresor.

“Solamente con el hecho de que sigue protegiendo a mi agresor es suficiente para que yo me aleje. No solo eso, eh, lo sigue besando en la boca y sigue haciéndose la que no pasó nada y la que no me cree del abuso de mi abuelo” se ve en el mensaje.

Cabe señalar que, en una entrevista del año 2021, Frida Sofía reveló que fue víctima de abuso por parte de su abuelo, Enrique Guzmán, aunque su mamá defendió al cantante y cuestionó las acusaciones de su hija.

Frida Sofía asegura que Alejandra Guzmán no la apoya

En un encuentro con los medios, Alejandra Guzmán fue cuestionada sobre un supuesto reencuentro con Frida Sofía, asegurando que sí ocurrió.

“¡Ah claro! Fui y le toqué la puerta, la celebré y ya. Yo creo que hace falta que nos comuniquemos sin tanta prensa. La verdad me atreví a hacerlo y me quedé con un muy buen recuerdo y así lo quiero dejar”, mencionó.

Asimismo, aseguró que su hija es una mujer de 34 años y cree que tiene todo para ser feliz.

Pero estos comentarios no agradaron a Frida, pues afirmó que su mamá nunca la apoyó, a pesar de que asegura lo contrario.

“Ella puede declarar lo que quiera, pero lo único que no puede declarar es que me ama y que me apoya, porque siempre lo dice, pero nunca lo hace”.

Sobre su relación, puntualizó que no se han arreglado y que no puede existir una relación entre madre e hija con manipulación y mentiras.

“Ya no me interesa nada que tenga que ver con gente que defiende lo indefendible. Hay un dios que lo ve todo. Mejor pregúntenle de su papi”, puntualizó.

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