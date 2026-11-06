Detienen a Erick “N”, presunto feminicida de Christian Ziboney, agente de la Guardia Nacional

Erick “N”, detenido. Foto: FGE Sinaloa

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa detuvo a Erick “N”, principal sospechoso del feminicidio de Christian Ziboney, agente de la Guardia Nacional. A principios de esta semana, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de la víctima en un domicilio ubicado en Culiacán.

Detienen a presunto feminicida de Christian Ziboney, agente de la Guardia Nacional

Elementos de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) localizaron y ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Erick “N”, de 29 años, por su probable participación en el feminicidio de Christian Ziboney.

Se sabe que ambos eran pareja y formaban parte de la Guardia Nacional. El crimen se cometió el pasado 2 de noviembre, en una vivienda ubicada en la colonia Alturas del Sur, en Culiacán.

El mismo día del feminicidio, no se supo nada sobre el paradero de Erick “N” y la Secretaría de Defensa (Defensa) activó una ficha de búsqueda para localizarlo.

De acuerdo con el breve comunicado de la FGE de Sinaloa, el detenido “fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, autoridad que determinará su situación jurídica”.

Detuvieron a Erick "N", por su probable responsabilidad en el delito de #feminicidio contra Christian Ziboney, una agente de la #GN asesinada en #Culiacán .



La Fiscalía de #Sinaloa informó que de acuerdo con los datos de investigación, los hechos están relacionados con el… https://t.co/mUBHTw4hoA pic.twitter.com/fCYXrsfwRj — Nacho Lozano (@nacholozano) November 6, 2026

¿Qué le pasó a Christian Ziboney?

El lunes 2 de noviembre las autoridades de Sinaloa localizaron el cuerpo sin vida de una mujer, en el interior de un departamento ubicado en el fraccionamiento Alturas del Sur, en Culiacán, Sinaloa.

Horas más tarde se identificó a la víctima como Christian Ziboney, de 34 años de edad y miembro en activo de la Guardia Nacional. Se sabe que era originaria del municipio de Escuinapa, en Sinaloa.

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