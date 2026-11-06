EE. UU. pone fecha a las elecciones presidenciales en Venezuela: ¿cuándo serán?

Las elecciones en Venezuela se celebrarían “idealmente” en 2027. Foto: AFP

Las elecciones presidenciales en Venezuela se celebrarían “idealmente” en 2027, afirmó el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Aunque situó el próximo año como el horizonte deseable, no confirmó un calendario electoral y advirtió que todavía deben concretarse cambios institucionales para avanzar hacia una votación democrática, según una entrevista con The New York Times realizada el 5 de noviembre.

Rubio mencionó la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE), la reforma del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y cambios en las fuerzas de seguridad. También pidió avanzar en la reestructuración de la deuda venezolana, aunque reconoció que ese proceso podría continuar bajo un futuro gobierno electo.

El funcionario evitó garantizar que los comicios se celebren antes de que Donald Trump termine su mandato. “Creo que la gente estará contenta con el resultado y con la trayectoria que está tomando”, sostuvo al referirse al proceso respaldado por Washington.

Nuevo CNE y reforma del TSJ: los próximos pasos

El secretario de Estado adelantó que los representantes del gobierno venezolano y de un sector de la oposición tenían previsto reunirse la semana siguiente al 5 de noviembre para abordar la designación de nuevos integrantes del CNE. Las conversaciones cuentan con el respaldo de Estados Unidos, según The New York Times.

En cuanto al Tribunal Supremo, expresó su expectativa de que las negociaciones permitan una reforma hacia mediados de diciembre. Ese plazo corresponde a un objetivo del proceso, no a un cambio ya ejecutado.

La entrevista no detalló quiénes integrarían el nuevo organismo electoral ni cuándo comenzaría a funcionar. Tampoco presentó un cronograma que conecte esas designaciones con la convocatoria de las elecciones.

¿Qué falta para conocer una fecha definitiva de elecciones en Venezuela?

Las declaraciones de Rubio no constituyen una convocatoria electoral. Para conocer cuándo se votaría, sigue pendiente un calendario que concrete el año mencionado y establezca las etapas del proceso.

Por ahora, los próximos hitos señalados por el secretario de Estado son las negociaciones sobre el CNE y el objetivo de reformar el TSJ hacia mediados de diciembre. El avance de esas conversaciones permitirá evaluar si el escenario de elecciones en 2027 se acerca a una definición.