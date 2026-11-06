Mon Laferte sufre agresión durante concierto en Las Vegas; le lanzan un celular al rostro

Foto: Cuartoscuro

La cantante Mon Laferte sufrió una agresión durante su concierto en Las Vegas, Estados Unidos, luego de que una espectadora le arrojara un celular que impactó directamente su rostro, el incidente ocurrió mientras interpretaba uno de sus temas y provocó una pausa en el espectáculo.

La mujer fue retirada del show tras lanzar el celular al rostro de la cantante.

¿Cómo fue la agresión a Mon Laferte en Las Vegas?

"Mon Laferte":

Porque fue agredida luego de que una mujer lanzara un celular a su rostro en Las Vegas pic.twitter.com/CdukNcdlDx — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) November 6, 2026

Los hechos ocurrieron ayer, jueves 5 de noviembre, durante una presentación de la gira “Femme Fatale Tour” en el Pearl Concert Theater del Palms Casino Resort de Las Vegas, Estados Unidos. El momento quedó registrado en videos de los asistentes, que comenzaron a circular en redes sociales.

De acuerdo con las imágenes difundidas, Mon Laferte interpretaba “Amárrame”, canción que lanzó a dueto con Juanes, cuando una mujer que se encontraba entre las primeras filas lanzó un celular hacia el escenario debido a que se encontraba discutiendo con otra asistente del show.

El dispositivo golpeó a la cantante en el lado izquierdo del rostro, cerca del ojo. Tras recibir el impacto, Mon Laferte se llevó una mano a la zona afectada y mostró gestos de dolor antes de retirarse momentáneamente del escenario.

Mientras tanto, sus bailarinas y músicos continuaron con la presentación; la situación provocó la molestia de los asistentes, quienes comenzaron a abuchear y exigir que la responsable fuera retirada del recinto.

Según la prensa local, personal de producción y seguridad intervino para identificar a la mujer y acompañarla hacia la salida, mientras el público la abucheaba debido a la agresión.

Pese al incidente, la cantante chilena regresó al escenario después de recibir asistencia y continuó con su presentación, de acuerdo con reportes de medios que documentaron lo sucedido.

Hasta el momento, Mon Laferte no ha dado a conocer detalles sobre la gravedad o alguna posible lesión, tampoco ha realizado algún pronunciamiento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.