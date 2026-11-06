Trabajadores del Poder Judicial bloquean ambos sentidos de Zaragoza frente a la TAPO

Trabajadores del Poder Judicial bloquean Zaragoza. Foto: Rocío Ireta

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) que mantienen un paro de labores en las inmediaciones de San Lázaro bloquearon ambos sentidos de la calzada Ignacio Zaragoza, frente a la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO) y el Palacio de Justicia Federal, en la Ciudad de México (CDMX). La protesta provoca afectaciones a la circulación vehicular y al servicio de la Línea 5 del Metrobús, debido a que los manifestantes impidieron el paso de algunas unidades. Los inconformes exigen que se aclaren los criterios de evaluación del personal y que se garantice su estabilidad laboral.

🚨 #ALMOMENTO | Trabajadores del Poder Judicial bloquearon ambos sentidos de la calzada Ignacio Zaragoza, frente a la TAPO y al Palacio de Justicia Federal, como parte de las protestas que mantienen en San Lázaro.



📢 Durante la manifestación, los inconformes gritaron… pic.twitter.com/b5quCx9NY2 — Uno TV (@UnoNoticias) November 6, 2026

¿Por qué trabajadores del Poder Judicial bloquean la calzada Zaragoza?

La movilización fue realizada por trabajadores del Poder Judicial que mantienen un paro de actividades en la zona de San Lázaro.

Los manifestantes comenzaron a cerrar la circulación en ambos sentidos de la calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de la TAPO y del Palacio de Justicia Federal, como parte de sus acciones para exigir respuestas sobre las condiciones laborales que enfrentarán.

Durante la protesta, los inconformes lanzaron consignas como «¡Evaluación a los del acordeón!», con las que expresaron su inconformidad respecto a los mecanismos que se utilizarán para evaluar al personal.

Entre sus principales demandas se encuentran que las autoridades expliquen cuáles serán los criterios de evaluación, cómo se aplicarán y qué garantías tendrán los trabajadores para conservar sus empleos.

Los manifestantes buscan que exista claridad sobre los procedimientos y que las evaluaciones no se conviertan en un motivo de incertidumbre laboral para quienes trabajan en el Poder Judicial.

¿Qué afectaciones provoca el bloqueo frente a la TAPO?

El cierre de la calzada Ignacio Zaragoza genera complicaciones para quienes circulan por esta vialidad, particularmente en el tramo ubicado frente a la terminal de autobuses y las instalaciones del Palacio de Justicia Federal.

Entre las principales afectaciones reportadas se encuentran:

Calzada Ignacio Zaragoza: bloqueo en ambos sentidos de circulación

TAPO: complicaciones para los vehículos que buscan ingresar o salir de la terminal

Palacio de Justicia Federal: presencia de manifestantes y afectaciones a la circulación en sus inmediaciones

Línea 5 del Metrobús: interrupciones en el servicio, al menos en dirección a Río de los Remedios

En el caso del Metrobús, algunas unidades encontraron impedido el paso por la concentración de trabajadores, mientras que otros vehículos tuvieron que desviarse para continuar su recorrido.

La situación también afecta a los pasajeros que utilizan este medio de transporte para trasladarse entre el oriente y el norte de la capital.

¿Qué alternativas viales hay por el bloqueo en Zaragoza?

Ante el cierre de ambos sentidos de la calzada Ignacio Zaragoza, los automovilistas que necesitan circular por la zona de la TAPO deben considerar otras opciones para evitar el tramo ocupado por los manifestantes.

Entre las vialidades que pueden valorarse, dependiendo del punto de origen y destino, se encuentran:

Avenida Pantitlán: alternativa para determinados recorridos desde la zona oriente

Avenida Texcoco: opción para desplazamientos entre sectores del oriente de la Ciudad de México y municipios colindantes del Estado de México

Eje 3 Oriente: puede utilizarse para buscar una conexión hacia otros puntos de la zona oriente

Circuito Interior: alternativa para quienes necesitan continuar hacia sectores centrales de la capital, aunque puede representar recorridos adicionales

Se recomienda anticipar los traslados y considerar que estas vialidades también pueden presentar carga vehicular debido al desvío de automovilistas.

Quienes tengan previsto llegar a la TAPO deben salir con tiempo adicional y consultar las condiciones de circulación antes de iniciar su recorrido.

Línea 5 del Metrobús presenta afectaciones por manifestantes

El bloqueo también repercute en el transporte público. La Línea 5 del Metrobús, particularmente en dirección a Río de los Remedios, presenta interrupciones debido a que los trabajadores impiden el paso de algunas unidades sobre el tramo afectado.

Durante la protesta se observó que algunos autobuses no pudieron continuar por su recorrido habitual y otros tuvieron que tomar desvíos.

Por ello, los usuarios que utilizan esta línea deben considerar posibles retrasos y modificaciones en sus tiempos de traslado mientras permanezca la movilización.

La afectación es especialmente relevante para quienes utilizan el Metrobús para conectar con otros sistemas de transporte o llegar a sus centros de trabajo y estudio.

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