El pasaporte estadounidense de tu hijo vence: no puedes renovarlo como el de un adulto

Niña con pasaporte de Estados Unidos. Foto: Envato.

El pasaporte estadounidense de tu hijo está por vencer y la familia ya tiene planes de viajar. Antes de comprar boletos o preparar las maletas, hay algo que debes saber: si tiene menos de 16 años, no puedes renovar su pasaporte como lo harías con el tuyo. El Departamento de Estado exige una nueva solicitud presencial cada vez.

¿Por qué no puedes renovar el pasaporte de un menor?

En Estados Unidos, los pasaportes para menores de 16 años tienen una vigencia de cinco años. Cuando vencen, los padres deben solicitar un documento nuevo mediante el formulario DS-11 y llevar al niño o niña en persona.

La regla aparece en la guía oficial del Departamento de Estado para tramitar pasaportes infantiles. A diferencia de los adultos que cumplen los requisitos para renovar por correo o internet, los menores de esta edad deben pasar nuevamente por el proceso de solicitud.

Y aquí está el detalle que puede complicar las vacaciones: no basta con llenar un formulario desde casa. La familia debe reunir documentos, acudir a un centro autorizado y cumplir con los requisitos de consentimiento de los padres o tutores legales.

¿Qué documentos necesitas para solicitar el pasaporte de tu hijo?

El Departamento de Estado pide varios documentos para comprobar la ciudadanía estadounidense del menor, su relación legal con los adultos que lo acompañan y la identidad de estos.

Antes de acudir a una oficina, prepara lo siguiente:

Formulario DS-11: puedes completarlo e imprimirlo, pero no debes firmarlo hasta que el agente te lo indique

puedes completarlo e imprimirlo, pero no debes firmarlo hasta que el agente te lo indique Prueba de ciudadanía estadounidense: puede ser un certificado de nacimiento de Estados Unidos, un reporte consular de nacimiento en el extranjero o un certificado de ciudadanía, entre otros documentos aceptados

puede ser un certificado de nacimiento de Estados Unidos, un reporte consular de nacimiento en el extranjero o un certificado de ciudadanía, entre otros documentos aceptados Prueba de parentesco o tutela legal , cuando sea necesaria

, cuando sea necesaria Identificación física con fotografía de los padres o tutores

Fotocopias de los documentos requeridos y una fotografía del menor que cumpla con las reglas oficiales

El sitio del Departamento de Estado explica que los documentos digitales no sustituyen la prueba física de ciudadanía exigida para este trámite. Por eso, revisa la lista completa antes de salir de casa.

¿Deben ir los dos padres a tramitar el pasaporte?

Como regla general, sí. El menor debe acudir en persona con ambos padres o tutores legales para solicitar su pasaporte estadounidense.

Si uno de ellos no puede presentarse, el Gobierno contempla alternativas, pero exige documentación adicional. En ciertos casos, el padre o la madre ausente puede entregar el formulario DS-3053, una declaración de consentimiento notarizada, junto con una copia de su identificación.

Cuando existe custodia legal exclusiva, también pueden solicitarse documentos judiciales u otras pruebas que acrediten la situación familiar. La guía oficial detalla qué presentar según cada caso.

Esto es especialmente importante para familias separadas o padres que comparten la custodia. Resolver ese requisito con tiempo puede evitar que el trámite se retrase justo antes de un viaje.

¿Cuánto cuesta el pasaporte estadounidense para un niño?

Según las tarifas publicadas por el Departamento de Estado, solicitar una libreta de pasaporte para un menor de 16 años cuesta 100 dólares por la solicitud, más una tarifa de aceptación de 35 dólares.

Si necesitas una tarjeta de pasaporte en lugar de la libreta, la solicitud cuesta 15 dólares, además de los 35 dólares de aceptación. La tarjeta tiene limitaciones: no sirve para viajar por avión a otros países.

El tiempo de procesamiento publicado es de cuatro a seis semanas para el servicio regular y de dos a tres semanas para el servicio expedito, que cuesta 60 dólares adicionales. Estos plazos no incluyen el tiempo de envío y pueden cambiar; conviene consultarlos en la página oficial de tiempos de procesamiento.

Si tu familia viajará pronto, no esperes al último momento

Un pasaporte infantil vencido puede echar abajo planes que llevan meses organizándose. La recomendación más práctica es revisar la fecha de expiración antes de reservar vuelos y comenzar el trámite con margen suficiente.

Si el viaje internacional está a menos de tres semanas, consulta las instrucciones oficiales para saber si puedes conseguir una cita en una agencia de pasaportes. No des por hecho que pagar el servicio expedito garantiza que el documento llegará antes de tu salida.

La clave es sencilla: si tu hijo tiene menos de 16 años, el pasaporte vencido no se renueva como el de un adulto; debes solicitar uno nuevo y cumplir otra vez con los requisitos. Revisar la fecha hoy puede ahorrarte carreras, gastos inesperados y una desagradable sorpresa familiar antes de viajar.

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