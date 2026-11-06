Entre acusaciones y protestas, gabinete de Salud comparece en la Cámara de Diputados

Cámara de Diputados. Foto: Cuartoscuro.

La comparecencia del gabinete de Salud ante la Cámara de Diputados se llevó a cabo entre protestas, acusaciones y reclamos por las condiciones del sistema sanitario, luego de que legisladores protagonizaran un altercado durante la intervención del presidente de la Comisión de Salud, Pedro Mario Zenteno, en el recinto de San Lázaro.

El enfrentamiento ocurrió cuando el diputado del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba, interrumpió a Zenteno y le quitó el micrófono para acusar que el ejercicio legislativo estaba arreglado. En respuesta, el legislador de Morena lo señaló de intentar reventar la sesión.

“¡Esta es una comparecencia arreglada!”, expresó el panista durante el intercambio, mientras que el presidente de la Comisión de Salud le respondió: “son sus sueños húmedos”.

La sesión también estuvo marcada por las manifestaciones de integrantes de la Comisión de Salud, quienes levantaron carteles para denunciar las carencias que enfrenta el sistema sanitario del país.

🔴 Un altercado entre legisladores interrumpió la comparecencia de los titulares de Salud en la Cámara de Diputados, luego de que el panista Éctor Jaime Ramírez le quitara el micrófono al presidente de la Comisión de Salud, Pedro Zenteno.



El diputado del PAN acusó que la reunión… pic.twitter.com/NtBl1UPXjR — Azucena Uresti (@azucenau) November 6, 2026

Kershenobich reconoce fragmentación del sistema de salud

Durante su intervención en el Auditorio Aurora Jiménez de San Lázaro, el secretario de Salud, David Kershenobich, rechazó que la comparecencia estuviera arreglada y manifestó su extrañeza ante las acusaciones de los legisladores.

En su exposición, reconoció que ninguna de las reformas anteriores ha conseguido resolver la fragmentación de los servicios médicos, uno de los problemas estructurales del sistema de salud mexicano.

El funcionario explicó que los constantes cambios y las deficiencias en la implementación de planes y programas han contribuido a que algunos sectores de la población queden excluidos de los servicios sanitarios.

“Ninguna de las anteriores reformas logró resolver completamente el problema estructural del sistema y responder a los cambios demográficos, epidemiológicos y sociales de la población. El crecimiento poblacional y la prevalencia de enfermedades crónicas excedieron la capacidad resolutiva del Sistema Nacional de Salud”, señaló.

Reportan 88.3 millones de dosis aplicadas en vacunación

Como parte de los resultados presentados ante los diputados, David Kershenobich informó que durante el periodo 2025-2026 se han aplicado 88.3 millones de dosis de vacunas en el país.

De ese total, 48 millones corresponden a vacunas contra la influenza, COVID-19 y neumococo.

También destacó los resultados de la intensificación de la campaña de vacunación contra el sarampión, que permitió reducir los casos activos a 16 en todo el territorio nacional.

Además, reportó la aplicación de 1.9 millones de dosis contra el virus del papiloma humano (VPH), como parte de las acciones para prevenir el cáncer cervicouterino.

Zoé Robledo reconoce problemas en el IMSS

Por su parte, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, reconoció que existen pendientes en la institución.

“No todo está bien en el IMSS”, expresó durante su participación ante los integrantes de la Cámara de Diputados.

El funcionario también lamentó que algunos grupos parlamentarios abandonaran el salón durante la comparecencia del sector Salud. Señaló que, aunque pueden existir diferencias entre las fuerzas políticas, estas no deberían impedir que un tema de esta relevancia concluya con un debate.

¿Quiénes comparecen ante la Cámara de Diputados?

En la comparecencia del gabinete federal de Salud participan los titulares de las principales instituciones del sector:

David Kershenobich Stalnikowitz , secretario de Salud

, secretario de Salud Zoé Robledo , director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Alejandro Svarch , director general del IMSS-Bienestar

, director general del IMSS-Bienestar Martí Batres, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Los funcionarios presentan información sobre el funcionamiento de las instituciones, los programas del sector y las condiciones de los servicios médicos ante los integrantes de la Cámara de Diputados.

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