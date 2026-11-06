Sheinbaum afirma que el INE debe sanearse y pide investigar presunta corrupción

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe sanearse ante las presuntas irregularidades que han salido a la luz y sostuvo que la corrupción dentro del organismo podría venir de administraciones anteriores a la de Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta electoral.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria señaló que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) deberá determinar las responsabilidades correspondientes, incluso por posibles irregularidades ocurridas durante la gestión de Lorenzo Córdova.

“Resulta que esta corrupción vinculada con los organismos electorales pues ocurrió durante todo el periodo de Lorenzo Córdova, incluso probablemente antes, ya lo tendrá que determinar la Auditoría”, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum señala que presuntas irregularidades vienen de años atrás

La presidenta también hizo referencia a la información reciente que involucra a Guadalupe Taddei y aseguró que el caso no debe limitarse a una sola persona.

“Después nos dimos cuenta de que Taddei formaba parte con lo que recientemente salió, pero no es solo ella, resulta que viene de lejos”, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum recordó las movilizaciones de 2022 bajo la consigna “el INE no se toca” y cuestionó que ese llamado pudiera utilizarse para proteger lo que calificó como una “mafia electoral”.

“El INE sí se tiene que… sanear a lo mejor decían el INE no se toca para poder guardar todas estas, toda esta mafia electoral que se construyó con ellos”, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Futuro del Consejo General del INE se discutiría después de 2027

Sobre posibles cambios en la integración del actual Consejo General del INE, Sheinbaum indicó que no pueden realizarse modificaciones legales o constitucionales relacionadas con la elección una vez iniciado el proceso electoral.

Por ello, planteó que la discusión sobre el futuro del Consejo podría darse después de las elecciones de 2027.

“No se puede ahora porque la Constitución establece claramente que mientras inicia el proceso electoral ya no puede haber modificaciones ni legales, ni constitucionales relacionadas con la elección entonces, eso tiene que ocurrir pues ya después de la elección del 27, por ahora lo que debe corresponder es la transparencia y que no se contraten a quién sabe a qué precio de más las cosas”, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México.

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