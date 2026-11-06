Inversiones en Huejotzingo por 8 mil mdp: Armenta

Con una inversión de 8 mil millones de pesos, el Polo de Desarrollo en Huejotzingo, Puebla articula siete proyectos estratégicos que vinculan industria, conectividad aérea, vivienda, comercio y servicios para ampliar las oportunidades económicas y generar riqueza comunitaria.

El gobernador Alejandro Armenta Mier destacó que este modelo responde a una visión integral, sistémica y bioética, con tecnología para desarrollar las capacidades de los sectores primario, secundario y terciario de la economía.

“Nosotros queremos riqueza comunitaria y esto es riqueza comunitaria, pero no es quitarle a los ricos para darle a los pobres, no es Robin Hood. Es darle a todos la posibilidad del desarrollo”, afirmó.

¿En qué consiste el Polo de Desarrollo en Huejotzingo?

El mandatario explicó que la estrategia contempla facilidades para las grandes empresas, sin dejar de lado a las microempresas, que generan el 80% de los empleos en el país y en el estado.

El objetivo es que la inversión productiva amplíe las oportunidades para distintos sectores y se traduzca en beneficios para las familias. Uno de los componentes centrales es la modernización del Aeropuerto Internacional de Puebla, con una inversión de mil 50 millones de pesos y capacidad para atender a 2.8 millones de pasajeros al año.

La conectividad aérea pasó de cinco vuelos nacionales y uno internacional a 20 rutas nacionales y cuatro internacionales, con enlaces hacia Los Ángeles, Houston, Nueva Jersey, Newark y Chicago. A ello se suman un hotel y una plaza comercial en el Distrito Aeroportuario, además de la ampliación de Hit Hoteles, que destinará 60 millones de pesos durante los próximos dos años.

También se incorporarán nuevas inversiones industriales

La empresa alemana Trox, especializada en sistemas de ventilación, destinará 350 millones de pesos y generará 400 empleos; por su parte, Ultimate Solar Advanced Technology, fabricante de celdas fotovoltaicas, invertirá 24 millones de dólares para crear 150 puestos directos; mientras que Schaeffler Innovation Center, líder en componentes automotrices y maquinaria industrial, aplicará 393 millones de pesos y generará 420 empleos. En el sector habitacional, Grupo Ara y Vinte invertirán 5 mil 259 millones de pesos para construir 8 mil 495 viviendas, con una proyección de 16 mil empleos.

El secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, destacó que, durante el primer trimestre del año, la actividad económica estatal creció 3.1% y el sector manufacturero avanzó 8%. Asimismo, la inversión extranjera directa aumentó de 107.3 millones a 998.3 millones de dólares en un año, la construcción registró un crecimiento de 24.6% y la entidad alcanzó el octavo lugar nacional en empleo. Estas cifras, expuso, reflejan el dinamismo de las actividades productivas y la llegada de capital.

Inversión extranjera. Foto: Gobierno de Puebla.

Grupo Vinte en Huejotzingo

Por su parte, la gerente regional de Grupo Vinte, Senibón Salazar Ruiz, destacó la presencia de la empresa en Huejotzingo durante los últimos 10 años, periodo en el que ha contribuido con infraestructura y equipamiento, como pozos, plantas de tratamiento, instalaciones educativas y espacios urbanos.

Señaló que los nuevos proyectos permitirán propiciar más de 3 mil 600 empleos. El presidente municipal, Roberto Solís Valles, afirmó que las inversiones ya están en marcha y no son promesas ni proyecciones; además, indicó que actualmente hay 20% más de habitantes con empleo en el municipio.

Solís Valles añadió que el crecimiento económico debe mantener el equilibrio con el entorno y la identidad de la comunidad. Por ello, el proyecto municipal contempla tres ejes: cuidado de la naturaleza y del agua, preservación de las tradiciones y desarrollo de parques industriales y de la economía. La intención es que la expansión de las actividades productivas también responda a las necesidades de la población y garantice condiciones adecuadas ante la demanda de servicios que generará el polo.

De esta manera, señalaron, el Polo de Desarrollo en Huejotzingo vincula la inversión, la generación de empleo y la preparación de talento con una visión de crecimiento incluyente, en sintonía con la política de desarrollo impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alejandro Armenta Mier.

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