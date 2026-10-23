Biblioteca Vasconcelos cierra por paro sindical

Biblioteca Vasconcelos. Foto: Cuartoscuro

La Biblioteca Vasconcelos permanece cerrada por un paro de integrantes de la Sección SC-DGB-III del Sindicato Nacional de Cultura (SINAC), informó la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, que reportó un incremento del 97% en las solicitudes de tiempo para actividades sindicales durante los últimos meses.

En una tarjeta informativa publicada el jueves 22 de octubre, la dependencia señaló que el cierre también afecta las oficinas de la Secretaría de Cultura, ubicadas en Dinamarca 84, colonia Juárez, en la Ciudad de México (CDMX).

Secretaría de Cultura reporta aumento de 97% en solicitudes sindicales

La Secretaría de Cultura aseguró que ha respetado los derechos y las condiciones laborales de las personas trabajadoras, así como su participación en asambleas y actividades sindicales.

Entre las acciones que destacó para mejorar las condiciones laborales se encuentran una retabulación salarial del 13% y una inversión de 14.5 millones de pesos para la rehabilitación de la Biblioteca Vasconcelos, además de otros incrementos y beneficios otorgados conforme a los acuerdos aplicables.

Sin embargo, la dependencia indicó que durante los últimos meses se registró un aumento del 97% en las solicitudes de tiempo para actividades sindicales de la Sección SC-DGB-III.

De acuerdo con la institución, estas solicitudes deben sujetarse a las Condiciones Generales de Trabajo y considerar las guardias necesarias para garantizar la continuidad de los servicios.

#BibliotecaVasconcelosInforma



La @cultura_mx informa el cierre de la Biblioteca Vasconcelos y oficinas centrales.



Reitera respeto a derechos laborales y disposición al diálogo para restablecer servicios y garantizar el acceso a la cultura. pic.twitter.com/YlohZSTSU5 — Biblio Vasconcelos (@VSCLS) October 23, 2026

Cierre de la Biblioteca Vasconcelos afecta la atención al público

La Secretaría de Cultura advirtió que el ejercicio de los derechos sindicales no debe impedir el acceso de la ciudadanía a la cultura ni obstaculizar el funcionamiento administrativo de la institución.

También señaló que el cierre de las oficinas administrativas podría comprometer procesos institucionales, entre ellos el procesamiento y la gestión del pago de nómina de las personas trabajadoras de la dependencia.

Ante esta situación, la dependencia reiteró su disposición al diálogo e hizo un llamado a la Sección SC-DGB-III del SINAC para que considere los beneficios otorgados, respete las disposiciones aplicables y contribuya al restablecimiento de los servicios.

La Secretaría de Cultura sostuvo que el respeto a los derechos laborales y sindicales debe coexistir con la continuidad de los servicios públicos y el acceso de la población a la cultura.

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