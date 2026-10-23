El 56% de quienes perdieron SNAP en Texas eran latinos: qué está pasando

Conoce qué cambios explican la caída del SNAP en Texas. Foto: Shutterstock

En Texas, el 56% de las personas que perdieron beneficios de Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), desde julio de 2025 eran latinos, según un análisis de Unrig Our Economy.

La organización estima que 396 mil 164 residentes latinos del estado dejaron de recibir la asistencia alimentaria durante ese periodo.

SNAP, conocido también como “food stamps” o cupones de alimentos, es el programa federal que ayuda a familias de bajos ingresos a comprar comida. En Texas, la asistencia es administrada por la Texas Health and Human Services Commission.

El programa es especialmente relevante para hogares latinos. la organización UnidosUS advierte que los recortes federales afectaron de manera desproporcionada a comunidades latinas, en parte porque varias personas con estatus migratorio legal perdieron elegibilidad y porque los nuevos requisitos de trabajo pueden ser más difíciles de documentar.

¿Qué dicen los nuevos datos?

El análisis de Unrig Our Economy estima que, en siete estados, 771.687 latinos perdieron SNAP desde julio de 2025, pero Texas concentra la mayor pérdida con 396 mil 164 personas, seguida por Arizona, con 200 mil 124, y Nueva York, con 92 mil 816.

Los datos provienen del seguimiento del Center on Budget and Policy Priorities.

¿Qué está pasando en Texas?

La inscripción en SNAP de Texas cayó a 2.8 millones de personas en septiembre, el nivel más bajo desde agosto de 2009, según datos de la HHSC citados por The Texas Tribune. Respecto a septiembre de 2025, la participación bajó 20.8%, la mayor caída interanual en dos décadas.

El El Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas (CBPP) también reportó que la participación en SNAP en Texas disminuyó 20% entre julio de 2025 y agosto de 2026, con 689 mil 325 personas menos inscritas. A nivel nacional, la agencia estima que el programa perdió más de 5 millones de beneficiarios, cerca del 13%, entre julio de 2025 y junio de 2026.

¿Qué cambió con la ley federal?

La caída coincide con la Ley de Reconciliación Republicana, conocida como One Big Beautiful Bill Act (OBBBA), firmada el 4 de julio de 2025. La legislación incluyó recortes profundos a SNAP y cambios que reducen quién puede calificar para recibir beneficios.

Entre los cambios principales están:

La ampliación de los requisitos de trabajo a adultos de hasta 64 años

La exigencia de que beneficiarios de 18 a 64 años trabajen o hagan trabajo voluntario al menos 80 horas al mes

La eliminación de elegibilidad para algunos inmigrantes con estatus legal

La reducción de exenciones para veteranos, personas sin hogar y jóvenes que salieron del sistema de crianza

La transferencia de una mayor parte del costo del programa a los estados



¿Qué sigue para las familias afectadas?

Las familias que perdieron beneficios pueden revisar su caso, actualizar su información y consultar si califican para una exención a través de los canales oficiales de la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHSC). También pueden buscar apoyo en bancos de alimentos y organizaciones comunitarias, aunque estas redes enfrentan mayor demanda ante la caída de la inscripción.

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