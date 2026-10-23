“Yo no fui”: secretario de Seguridad se deslinda de disturbios en marcha por el agua

Secretario de Seguridad se deslinda de agresiones en protesta. Foto: Cuartoscusro

El secretario de Seguridad Pública de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, negó haber ordenado el uso de la fuerza contra los manifestantes que participaron en la protesta del 11 de octubre frente a Casa Jalisco, durante la movilización por la mala calidad del agua.

“Yo no fui”, respondió el funcionario al ser cuestionado sobre quién dio la instrucción de arremeter contra los manifestantes.

Investigan a 17 policías por actuación en marcha por el agua

Hernández González aseguró que durante la manifestación supervisó las actuaciones policiales en el costado de la calle Montreal y señaló que existen videos y declaraciones sobre lo ocurrido en el cruce de Rubén Darío.

“Tenemos varias declaraciones de los policías, varias declaraciones de los mandos, hay tres mandos involucrados, probablemente recibirán una sanción, dependerá de las actuaciones que se sigan haciendo”, declaró durante una rueda de prensa conjunta con el gabinete estatal de Seguridad.

Los tres mandos señalados pertenecen a la Policía Estatal: dos ocupan posiciones de nivel medio y uno tiene una jerarquía superior. Sus actuaciones forman parte de la revisión de 17 elementos policiales por posibles conductas fuera de protocolo durante la protesta.

El secretario negó tener una implicación directa en la cadena de mando que habría ordenado el uso de la fuerza y señaló que las investigaciones están a cargo del área de Asuntos Internos.

La Comisión de Honor y Justicia podría sesionar a partir de la próxima semana para determinar si procede aplicar sanciones contra los primeros policías investigados.

"Yo no fui". El

secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, se deslindó de la orden del operativo frente a Casa Jalisco. Tres mandos policiales están bajo investigación por posibles actuaciones

fuera de protocolo. pic.twitter.com/XprLmb36Nb — Ana Maria Rios (@RiosAnaMa) October 23, 2026

Fiscalía de Jalisco revisa denuncias por presunta tortura

Por su parte, el fiscal estatal, Salvador González de los Santos, fue cuestionado sobre las denuncias de presunta tortura presentadas por personas detenidas durante la movilización.

El funcionario evitó adelantar conclusiones sobre la posible comisión de delitos y sostuvo que las investigaciones continúan abiertas.

“No puedo decir qué delitos se puedan acreditar o si hubo o no algún tipo de delito”, expresó.

Las declaraciones no resuelven las acusaciones de maltrato denunciadas por algunas de las personas detenidas, cuya atención forma parte de los señalamientos derivados de la protesta.

Gobierno reconoce que detenidos fueron ingresados a Casa Jalisco

Durante la rueda de prensa, las autoridades también reconocieron que las personas detenidas el 11 de octubre fueron ingresadas a Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus, antes de ser trasladadas a las instalaciones de la Fiscalía.

Según la explicación del secretario de Seguridad, los detenidos permanecieron en una sección contigua al nuevo C5, con conexión entre las calles Montreal y Ontario.

El funcionario argumentó que fueron concentrados en ese lugar porque no había condiciones para trasladarlos en vehículos, debido a la cantidad de personas que participaban en la manifestación.

Mientras continúan las investigaciones, las autoridades deberán determinar las responsabilidades individuales por el operativo, las posibles irregularidades cometidas durante las detenciones y las denuncias de presuntos malos tratos.

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