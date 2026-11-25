La SGIRPC emitió varias recomendaciones. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México lanzó un aviso especial de clima, del viernes 27 al domingo 29 de noviembre, debido a que se esperan bajas temperaturas y lluvias fuertes a muy fuertes y persistentes.

A través de su cuenta de X, la dependencia capitalina detalló que en las zonas altas del sur y poniente podría presentarse aguanieve o nieve la noche del viernes y la mañana del sábado, prolongando la cobertura nevada hasta la mañana del domingo.

⏺️Aviso Especial || Del viernes 27 al domingo 29 de noviembre, se prevén lluvias fuertes a muy fuertes en la Ciudad de México.



En las partes altas del sur y poniente de la ciudad, puede presentarse aguanieve o nieve durante la noche del viernes y la mañana del sábado.… pic.twitter.com/v4XC8woRSM — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 25, 2026

¿Cuáles serán las temperaturas en la CDMX?

La SGIRPC mencionó que se esperan temperaturas máximas en el valle de 8 a 13 °C el viernes y sábado y mínimas de -2 a 6 °C.

El domingo despejará, con heladas al amanecer en zonas altas y máximas de 16 a 19 °C. Rachas de viento de hasta 50 km/h el viernes y sábado.

¿Cuál es el pronóstico para este miércoles?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que para esta tarde de este miércoles 25 de noviembre se espera un ambiente templado con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en la Ciudad de México.

Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 19 a 21 °C.

estimada en la Ciudad de México: 19 a 21 °C. Temperatura mínima registrada en el observatorio de Tacubaya, CDMX: 11.2 °C.

registrada en el observatorio de Tacubaya, CDMX: 11.2 °C. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h.

¿Cuáles son las recomendaciones ante las lluvias y bajas temperaturas en la CDMX?

La SGIRPC compartió una serie de recomendaciones para que los capitalinos extremaran precauciones y no sufran calamidades:

Abrigarse adecuadamente: cubrir nariz y boca.

No usar anafres en espacios cerrados, por la intoxicación por monóxido de carbono.

Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares.

No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.

¿Cuál es el pronóstico para el jueves 26 de noviembre en la CDMX?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC dio a conocer que se activó la Alerta Amarilla para seis alcaldías ante el pronóstico de bajas temperaturas para la madrugada y mañana del jueves 26 de noviembre.

La dependencia indicó que se esperan temperaturas de 4 a 6°C para las siguientes demarcaciones:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

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