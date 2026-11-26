DEA abre canales para denunciar a narcos y funcionarios corruptos en Sinaloa
La DEA habilita WhatsApp, Signal, Threema y correo electrónico para recibir denuncias anónimas en Sinaloa.
La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) anunció tres canales de comunicación para denunciar a narcotraficantes, funcionarios corruptos y personas involucradas en el lavado de dinero en Sinaloa.
A través de redes sociales, la agencia estadounidense informó que las personas que cuenten con información podrán presentar denuncias de manera confidencial y anónima, mediante aplicaciones de mensajería instantánea y correo electrónico.
¿Cómo denunciar a narcos y funcionarios corruptos ante la DEA en Sinaloa?
La DEA habilitó tres vías de comunicación para recibir información relacionada con organizaciones criminales y sus redes de apoyo en Sinaloa.
Los canales de denuncia son:
- WhatsApp y Signal: +1-858-298-5670.
- Threema: ID PTJ4HS3J.
- Correo electrónico: MFSinaloaTipLine@dea.gov.
La agencia estadounidense destacó que tanto la información proporcionada por los denunciantes como su identidad y seguridad son importantes.
¿Qué delitos busca combatir la DEA con estas denuncias?
De acuerdo con la publicación de la agencia, los canales de comunicación están destinados a recibir información sobre:
- Miembros y colaboradores de organizaciones designadas como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés).
- Funcionarios gubernamentales corruptos que proporcionen apoyo material a estas organizaciones.
- Redes criminales y personas involucradas en el lavado de dinero para financiar el narcoterrorismo.
La DEA señaló que la colaboración ciudadana busca contribuir a exponer actos de corrupción, interrumpir las operaciones de las redes financieras y desmantelar organizaciones vinculadas con el narcoterrorismo.
Asimismo, indicó que uno de los objetivos de esta iniciativa es proteger a las comunidades.
DEA también habilitará canales de denuncia contra el CJNG
Además de las vías de comunicación destinadas a Sinaloa, está previsto que mañana se publiquen los números para recibir denuncias relacionadas con Jalisco y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Por el momento, la DEA dio a conocer los canales correspondientes a Sinaloa e invitó a quienes tengan información a utilizar las herramientas de comunicación habilitadas.
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