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La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) anunció tres canales de comunicación para denunciar a narcotraficantes, funcionarios corruptos y personas involucradas en el lavado de dinero en Sinaloa.

A través de redes sociales, la agencia estadounidense informó que las personas que cuenten con información podrán presentar denuncias de manera confidencial y anónima, mediante aplicaciones de mensajería instantánea y correo electrónico.

The @DEAHQ has established dedicated tip lines to receive information regarding:



Members and associates of designated Foreign Terrorist Organizations (FTOs).

Corrupt government officials providing material support to designated FTOs.

Criminal networks and individuals laundering… — DEA Terry Cole (@DEATerryCole) November 26, 2026

¿Cómo denunciar a narcos y funcionarios corruptos ante la DEA en Sinaloa?

La DEA habilitó tres vías de comunicación para recibir información relacionada con organizaciones criminales y sus redes de apoyo en Sinaloa.

Los canales de denuncia son:

WhatsApp y Signal: +1-858-298-5670.

+1-858-298-5670. Threema: ID PTJ4HS3J.

ID PTJ4HS3J. Correo electrónico: MFSinaloaTipLine@dea.gov.

La agencia estadounidense destacó que tanto la información proporcionada por los denunciantes como su identidad y seguridad son importantes.

¿Qué delitos busca combatir la DEA con estas denuncias?

De acuerdo con la publicación de la agencia, los canales de comunicación están destinados a recibir información sobre:

Miembros y colaboradores de organizaciones designadas como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) .

. Funcionarios gubernamentales corruptos que proporcionen apoyo material a estas organizaciones.

Redes criminales y personas involucradas en el lavado de dinero para financiar el narcoterrorismo.

La DEA señaló que la colaboración ciudadana busca contribuir a exponer actos de corrupción, interrumpir las operaciones de las redes financieras y desmantelar organizaciones vinculadas con el narcoterrorismo.

Asimismo, indicó que uno de los objetivos de esta iniciativa es proteger a las comunidades.

DEA también habilitará canales de denuncia contra el CJNG

Además de las vías de comunicación destinadas a Sinaloa, está previsto que mañana se publiquen los números para recibir denuncias relacionadas con Jalisco y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Por el momento, la DEA dio a conocer los canales correspondientes a Sinaloa e invitó a quienes tengan información a utilizar las herramientas de comunicación habilitadas.

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