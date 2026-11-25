Navidad 2026: regalarán miles de pavos en tres alcaldías de CDMX; conoce los requisitos
Los programas son por la temporada decembrina y cada uno tiene sus propios requisitos.
Durante la temporada navideña, las alcaldías Coyoacán, Cuauhtémoc y Tláhuac realizarán distintas actividades para regalar pavos a sus habitantes. Sin embargo, cada demarcación tiene sus propios mecanismos de entrega, requisitos y fechas para acceder a este beneficio. A continuación, te explicamos cómo puedes participar en cada una de ellas.
Alcaldía Coyoacán
El pasado 18 de noviembre se publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México los lineamientos de la acción social “Compartiendo la mesa, Coyoacán contigo”, mediante la cual se entregarán 16 mil pavos.
Para acceder al apoyo se dará prioridad a los habitantes que residan en colonias y manzanas de la demarcación con grados de marginación medio, alto y muy alto.
Las colonias y unidades habitacionales contempladas son:
- Emiliano Zapata
- Fraccionamiento Popular
- Carmen Serdán
- Nueva Ordaz
- San Francisco Culhuacán Barrio de la Magdalena
- San Francisco Culhuacán de San Francisco
- San Francisco Culhuacán de San Juan
- San Francisco Culhuacán de Santa Ana
- Adolfo Ruiz Cortines
- Ajusco
- Huayamilpas
- Pedregal de Santa Úrsula
- Pedregal de Santo Domingo
- Pueblo de Santa Úrsula Coapa
- Pueblo de Los Reyes
- Barrio Oxtopulco Universidad
- U.H. Torres Coyoacán
- Cantil del Pedregal Media Luna
- Copilco el Alto
- Copilco Universidad
- Ejido de San Francisco Culhuacán
- El Caracol
- San Pablo Tepetlapa
- Santa Úrsula Coapa
- Paseos de Taxqueña
- El Hueso Infonavit Unidad Habitacional
- CTM Infonavit Culhuacán Zona V
- CTM Infonavit Culhuacán Zona I
- CTM Infonavit Culhuacán Zona II
- CTM Culhuacán Zona III
- CTM Culhuacán Zona VI
- CTM Culhuacán Zona V
- CTM Culhuacán Zona IX A
- Piloto Culhuacán
- CTM Culhuacán Zona X
- Culhuacán CROC
- U.H. Santa Martha del Sur Quetzalcóatl
- Viejo Ejido Santa Úrsula Coapa
- CTM Zona VIII
Requisitos para solicitar el pavo:
- Solicitud por escrito para ingresar a la acción social. El formato será proporcionado por la unidad administrativa de la alcaldía.
- Copia de una identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte, licencia de conducir, cartilla militar o credencial del INAPAM).
- Copia de un comprobante de domicilio correspondiente al ejercicio fiscal 2026 (boleta predial, recibo de luz, agua, gas o teléfono). Se solicitará preferentemente a habitantes de las colonias contempladas y únicamente cuando la identificación oficial no incluya el domicilio.
- Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP), solo cuando no esté incluida en la identificación oficial.
Cabe señalar que, hasta este 25 de noviembre, la alcaldía no ha publicado las características del programa en su sitio oficial.
Alcaldía Cuauhtémoc
En esta demarcación se implementará el programa “Celebra en la Cuauhtémoc: entrega de pavos navideños”, mediante el cual se distribuirán 5 mil 832 pavos durante la temporada decembrina.
De acuerdo con los lineamientos publicados en la Gaceta Oficial, el apoyo está dirigido principalmente a familias encabezadas por mujeres, con el objetivo de disminuir parcialmente los gastos relacionados con las celebraciones de fin de año. Para participar es necesario cumplir con los siguientes requisitos:
- Ser residente de la alcaldía
- Tener al menos 18 años al momento de presentar la documentación
- Identificación oficial vigente con fotografía y domicilio (INE o pasaporte)
- CURP, en caso de que no esté incluida en la identificación oficial
- Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses
- Formato de solicitud de ingreso a la acción social, proporcionado por la alcaldía
La recepción de documentos se realiza en la Explanada Techada de la alcaldía, del lunes 23 al viernes 27 de noviembre, en un horario de 9:00 a 16:00 horas.
Alcaldía Tláhuac
En Tláhuac, la entrega de pavos tendrá una dinámica diferente, pues se realizará mediante la “Carrera del Pavo”, una competencia deportiva en la que se premiará con 174 pavos a las primeras personas que crucen la meta.
- La carrera tendrá una distancia de cinco kilómetros y podrán participar niñas, niños, mujeres y hombres
- La competencia se llevará a cabo el próximo 19 de diciembre, a las 8:00 horas, en el Bosque de Tláhuac
La inscripción es gratuita y la convocatoria ya se encuentra abierta. Para registrarse, las personas interesadas pueden acudir a las oficinas del JUD, ubicadas en el Deportivo San José, en un horario de 9:00 a 14:00 horas.
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