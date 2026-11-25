En CDMX se regalarán pavos. Foto: Cuartoscuro/ Archivo

Durante la temporada navideña, las alcaldías Coyoacán, Cuauhtémoc y Tláhuac realizarán distintas actividades para regalar pavos a sus habitantes. Sin embargo, cada demarcación tiene sus propios mecanismos de entrega, requisitos y fechas para acceder a este beneficio. A continuación, te explicamos cómo puedes participar en cada una de ellas.

Alcaldía Coyoacán

El pasado 18 de noviembre se publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México los lineamientos de la acción social “Compartiendo la mesa, Coyoacán contigo”, mediante la cual se entregarán 16 mil pavos.

Para acceder al apoyo se dará prioridad a los habitantes que residan en colonias y manzanas de la demarcación con grados de marginación medio, alto y muy alto.

Las colonias y unidades habitacionales contempladas son:

Emiliano Zapata

Fraccionamiento Popular

Carmen Serdán

Nueva Ordaz

San Francisco Culhuacán Barrio de la Magdalena

San Francisco Culhuacán de San Francisco

San Francisco Culhuacán de San Juan

San Francisco Culhuacán de Santa Ana

Adolfo Ruiz Cortines

Ajusco

Huayamilpas

Pedregal de Santa Úrsula

Pedregal de Santo Domingo

Pueblo de Santa Úrsula Coapa

Pueblo de Los Reyes

Barrio Oxtopulco Universidad

U.H. Torres Coyoacán

Cantil del Pedregal Media Luna

Copilco el Alto

Copilco Universidad

Ejido de San Francisco Culhuacán

El Caracol

San Pablo Tepetlapa

Santa Úrsula Coapa

Paseos de Taxqueña

El Hueso Infonavit Unidad Habitacional

CTM Infonavit Culhuacán Zona V

CTM Infonavit Culhuacán Zona I

CTM Infonavit Culhuacán Zona II

CTM Culhuacán Zona III

CTM Culhuacán Zona VI

CTM Culhuacán Zona V

CTM Culhuacán Zona IX A

Piloto Culhuacán

CTM Culhuacán Zona X

Culhuacán CROC

U.H. Santa Martha del Sur Quetzalcóatl

Viejo Ejido Santa Úrsula Coapa

CTM Zona VIII

Requisitos para solicitar el pavo:

Solicitud por escrito para ingresar a la acción social. El formato será proporcionado por la unidad administrativa de la alcaldía.

Copia de una identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte, licencia de conducir, cartilla militar o credencial del INAPAM).

Copia de un comprobante de domicilio correspondiente al ejercicio fiscal 2026 (boleta predial, recibo de luz, agua, gas o teléfono). Se solicitará preferentemente a habitantes de las colonias contempladas y únicamente cuando la identificación oficial no incluya el domicilio.

Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP), solo cuando no esté incluida en la identificación oficial.

Cabe señalar que, hasta este 25 de noviembre, la alcaldía no ha publicado las características del programa en su sitio oficial.

Alcaldía Cuauhtémoc

En esta demarcación se implementará el programa “Celebra en la Cuauhtémoc: entrega de pavos navideños”, mediante el cual se distribuirán 5 mil 832 pavos durante la temporada decembrina.

De acuerdo con los lineamientos publicados en la Gaceta Oficial, el apoyo está dirigido principalmente a familias encabezadas por mujeres, con el objetivo de disminuir parcialmente los gastos relacionados con las celebraciones de fin de año. Para participar es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Ser residente de la alcaldía

Tener al menos 18 años al momento de presentar la documentación

Identificación oficial vigente con fotografía y domicilio (INE o pasaporte)

CURP, en caso de que no esté incluida en la identificación oficial

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses

Formato de solicitud de ingreso a la acción social, proporcionado por la alcaldía

La recepción de documentos se realiza en la Explanada Techada de la alcaldía, del lunes 23 al viernes 27 de noviembre, en un horario de 9:00 a 16:00 horas.

🦃🎄 ¡Prepárate para esta Navidad! Si resides en Cuauhtémoc y tienes 18 años o más, consulta la convocatoria para la entrega de pavos navideños.



Conoce los requisitos y la documentación necesaria en https://t.co/ya7lOAYlhd#AlcaldíaCuauhtémoc #ElPoderEnTusManos pic.twitter.com/Pm9p790b7y — Alcaldía Cuauhtémoc (@AlcCuauhtemocMx) November 22, 2026

Alcaldía Tláhuac

En Tláhuac, la entrega de pavos tendrá una dinámica diferente, pues se realizará mediante la “Carrera del Pavo”, una competencia deportiva en la que se premiará con 174 pavos a las primeras personas que crucen la meta.

La carrera tendrá una distancia de cinco kilómetros y podrán participar niñas, niños, mujeres y hombres

La competencia se llevará a cabo el próximo 19 de diciembre, a las 8:00 horas, en el Bosque de Tláhuac

La inscripción es gratuita y la convocatoria ya se encuentra abierta. Para registrarse, las personas interesadas pueden acudir a las oficinas del JUD, ubicadas en el Deportivo San José, en un horario de 9:00 a 14:00 horas.

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