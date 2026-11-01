¿Quién es Brayan Mauricio Miranda, “El Pozoles”, y cuál fue el delito por el que lo condenaron?

El presunto líder de la Unión Tepito, fue condenado a 5 años. Foto: Cuartoscuro/FGR

Brayan Mauricio Miranda, alias “El Pozoles”, identificado como uno de los presuntos líderes de La Unión Tepito, fue condenado a cinco años de prisión por posesión de narcóticos con fines de comercio. La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la sentencia este domingo.

El hombre también ha sido relacionado con investigaciones por desaparición de personas, homicidio y otros delitos en la Ciudad de México.

La condena fue obtenida mediante un juicio oral, en el que el Ministerio Público Federal presentó pruebas para acreditar su responsabilidad por delitos contra la salud.

#FGR obtiene sentencia condenatoria en contra de Brayan “N”. El Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Federal en la #CDMX, de la #FECOR, obtuvo sentencia de cinco años de prisión por su responsabilidad penal en el delito de posesión de narcótico con fines de comercio.



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¿Quién es “El Pozoles”, presunto líder de La Unión Tepito?

Brayan Mauricio Miranda, conocido como “El Pozoles”, ha sido identificado por las autoridades como uno de los presuntos líderes de La Unión Tepito, organización criminal relacionada con actividades delictivas en la Ciudad de México.

Su nombre ha aparecido en distintas investigaciones por delitos como desaparición de personas, lesiones por arma de fuego, violencia familiar, robo y usurpación de identidad.

Uno de los casos con los que se le ha relacionado es el homicidio de Kenny Finol, una mujer venezolana asesinada en 2018.

En 2019, Miranda fue detenido en el Estado de México debido a su presunta relación con ese crimen. Sin embargo, la sentencia anunciada este domingo no corresponde a ese caso.

También se le investigó por la desaparición de un joven ocurrida en 2016, expediente por el que recibió una nueva orden de aprehensión en 2024.

¿Por qué condenaron a cinco años de prisión a “El Pozoles”?

La FGR informó que la sentencia deriva de una detención realizada en octubre de 2023, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) interceptaron a Miranda mientras conducía un automóvil.

Los hechos ocurrieron en calles de la colonia Roma Norte, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

Durante la inspección del vehículo, los policías encontraron tres tipos de narcóticos distribuidos en bolsas de plástico transparente.

Las cantidades aseguradas fueron:

496.7 gramos de marihuana

538.3 gramos de metanfetamina

18.6 gramos de cocaína

De acuerdo con la investigación, las sustancias estaban empaquetadas para su comercialización.

En enero de 2024, la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), recibió el caso de las autoridades locales.

Posteriormente, el Ministerio Público Federal continuó con el procedimiento hasta llegar a juicio oral.

La autoridad judicial impuso una pena de cinco años de prisión, además de una multa cuyo monto no no se especificó en la información difundida.

También ordenó el decomiso de los narcóticos asegurados.

“El Pozoles” también es investigado por una desaparición ocurrida en 2016

Entre los antecedentes judiciales de Brayan Mauricio Miranda se encuentra una investigación por la desaparición de Brayan Apodaca Quintero, de 28 años.

Los hechos ocurrieron en 2016, después de un evento musical realizado en el salón Cosmos 2000, ubicado en la colonia Romero Rubio, alcaldía Venustiano Carranza.

De acuerdo con las investigaciones difundidas en febrero de 2024, Miranda habría salido del establecimiento acompañado de la víctima, de quien posteriormente se perdió el rastro.

Por este caso, agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ejecutaron una nueva orden de aprehensión contra “El Pozoles” mientras permanecía en el Reclusorio Norte.

El mandamiento judicial correspondió al delito de desaparición cometida por particulares.

La investigación por estos hechos es independiente de la sentencia federal de cinco años de prisión.

¿Qué relación tiene “El Pozoles” con el homicidio de Kenny Finol?

Otro de los casos con los se le relaciona es el asesinato de Kenny Finol, una mujer de nacionalidad venezolana que murió en 2018.

En 2019, las autoridades detuvieron a Brayan Mauricio Miranda en el Estado de México por su presunta relación con el homicidio.

El caso forma parte de sus antecedentes de investigación, aunque la información disponible sobre la sentencia de noviembre de 2026 no establece una condena contra Miranda por ese crimen.

Además, reportes judiciales han señalado que “El Pozoles” ha estado relacionado con cinco carpetas de investigación por delitos como lesiones por arma de fuego, violencia familiar, robo y usurpación de identidad.

Hasta el momento, la resolución anunciada por la FGR corresponde específicamente a la posesión de narcóticos con fines de comercio, sin que ello implique una sentencia por los demás delitos investigados.

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