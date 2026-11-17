Registro de VEPs y Vemepes será obligatorio. Foto: Cuartoscuro

En la Ciudad de México será obligatorio el registro de vehículos eléctricos y scooters para evitar multas. A continuación te decimos cuáles son los requisitos para hacer el registro del Vehículo Eléctrico Personal (VEP) y el Vehículo Motorizado Eléctrico Personal (Vemepe).

¿Qué son los vehículos VEP y Vemepe?

De acuerdo con la Semovi, éstas son las clasificaciones de los vehículos VEP y Vemepe

VEP: Vehículo no motorizado que utiliza manubrio para su conducción, cuenta con acelerador independiente, con dos o más ruedas, equipado con un motor eléctrico que le proporciona una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora. Su motor tiene una potencia continua nominal de menos de 250 watts, no incluye a bicicletas que cuentan con asistencia al pedaleo, ni a las ayudas técnicas utilizadas por personas con discapacidad.

Vehículo no motorizado que utiliza manubrio para su conducción, cuenta con acelerador independiente, con dos o más ruedas, equipado con un motor eléctrico que le proporciona una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora. Su motor tiene una potencia continua nominal de menos de 250 watts, no incluye a bicicletas que cuentan con asistencia al pedaleo, ni a las ayudas técnicas utilizadas por personas con discapacidad. Vemepe: Vehículo que para su conducción, cuenta con acelerador independiente, tiene dos o más ruedas y está equipado con un motor eléctrico cuya velocidad máxima excede los 25 kilómetros por hora. Su motor tiene una potencia continua nominal a partir de 250 watts y hasta 1 kilowatt (1.34 HP).

Requisitos para realizar el trámite

Persona Física

Identificación oficial

Comprobante de domicilio

Comprobante de propiedad

Persona Moral

Identificación oficial del representante legal

Comprobante de domicilio de la empresa

Acta constitutiva

RFC de la empresa

Poder Notarial

Comprobante de propiedad

Una vez que se concluya el trámite, se entregarán los siguientes documentos y distintivos:

Para VEP: Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME), conformado por dos calcomanías (una vertical y una horizontal) para su colocación en el vehículo, constancia de inscripción al padrón oficial de la Semovi.

Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME), conformado por dos calcomanías (una vertical y una horizontal) para su colocación en el vehículo, constancia de inscripción al padrón oficial de la Semovi. Para VEMEPE (Tipo A y Tipo B): Placa metálica de matrícula Tarjeta de circulación digital DME

Costo del registro Vemepe en la CDMX

Alta de vehículo personal eléctrico tipo VEP: sin costo

Alta de vehículo personal eléctrico tipo A y B: 355 pesos

Multas por no cumplir con el registro Vemepe en la CDMX

A partir del 20 de noviembre comenzará la aplicación de multas para quienes circulen en un Vemepe sin cumplir con el registro obligatorio. Las sanciones irán de 10 a 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a aproximadamente mil 175 y 2 mil 350 pesos,

Entre las restricciones para los Vemepe están circular por banquetas, ciclovías, carriles exclusivos del transporte público o vías con límite de velocidad superior a 50 kilómetros por hora. También es obligatorio usar casco y está prohibido conducir después de consumir alcohol. Los menores de edad no pueden manejar estas unidades.

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