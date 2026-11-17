Desfile del 20 de noviembre en CDMX Foto: Cuartoscuro

El desfile del 20 de noviembre en la Ciudad de México (CDMX) se realizará el viernes para conmemorar el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. El evento cívico-militar comenzará a las 10:00 horas en el Zócalo capitalino y contará con la participación de integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional.

¿A qué hora empieza el desfile del 20 de noviembre?

El desfile conmemorativo está programado para iniciar a las 10:00 horas del viernes 20 de noviembre, en la Plaza de la Constitución, frente a Palacio Nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum participaría en la ceremonia, de acuerdo con la información proporcionada, tras su viaje a China por las actividades de la cumbre del foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC 2026).

¿Cuál será la ruta del desfile en CDMX?

El recorrido comenzará en el Zócalo capitalino y continuará por las siguientes vialidades:

Plaza de la Constitución

Calle 5 de Mayo

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida Juárez

Avenida de la República

Hasta el momento, no se ha confirmado si el desfile concluirá en el Monumento a la Revolución o si continuará hasta Campo Marte. En caso de que se extienda hacia este último punto, el contingente avanzaría por Paseo de la Reforma.

¿Qué elementos participarán en el desfile?

El contingente estará conformado por cerca de 2 mil 900 integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional. También se contempla la participación de:

69 vehículos

16 vehículos antiguos

Seis motocicletas

14 aeronaves

486 caballos

Tres perros

Tres águilas reales

100 charros civiles

22 niñas y niños

15 civiles para representaciones históricas

¿Qué calles estarán cerradas por el desfile del 20 de noviembre?

Debido al paso de los contingentes, se prevén cortes a la circulación desde las primeras horas del viernes en el primer cuadro del Centro Histórico y las vialidades que forman parte del recorrido.

Las principales zonas afectadas serán:

Plaza de la Constitución y calles aledañas

Calle 5 de Mayo

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida Juárez

Paseo de la Reforma

Avenida de la República y alrededores de la Plaza de la República

Alternativas viales por el desfile en CDMX

Para evitar la zona de los cierres, los automovilistas podrán considerar las siguientes alternativas:

Al norte: Eje 1 Norte y Circuito Interior

Eje 1 Norte y Circuito Interior Al sur: Eje 1 Oriente, José María Izazaga y avenida Chapultepec

Eje 1 Oriente, José María Izazaga y avenida Chapultepec Al oriente: Eje 3 Oriente, Francisco del Paso y Troncoso, y Eje 2 Oriente, Congreso de la Unión

Eje 3 Oriente, Francisco del Paso y Troncoso, y Eje 2 Oriente, Congreso de la Unión Al poniente: avenida Insurgentes y Circuito Interior

Se recomienda consultar los avisos del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) antes de salir, debido a los cortes y restricciones.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.